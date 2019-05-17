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В Могилеве хоронят застреленного неизвестными сотрудника ГАИ

18.05.2019 09:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве сегодня, 18 мая, прощаются с 22-летним лейтенантом милиции Евгением Потаповичем. Церемония проходит в фойе здания областной филармонии и продлится до 12.00. Тех, кто застрелил молодого сотрудника ГАИ 16 мая и вывез за город в лес, еще не нашли.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

До начала официальной церемонии проститься с Евгением пришли коллеги. Положили цветы, немного постояли и ушли — служба.

Те, кто проводит коллегу в последний путь до конца, не хотят ничего говорить и предлагают обратиться к официальному представителю областного УВД.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Родственники, друзья также предпочитают не общаться с прессой.

Хоронить офицера будут на деревенском кладбище в Белыничском районе.

Могилева">«Раньше всегда выезжал с напарником». Что известно об убитом инспекторе ГАИ из Могилева

Что произошло

Сообщение о том, что в Могилеве похищен сотрудник милиции, появилось вечером 16 мая. Весь личный состав милиции Могилевской области подняли по тревоге, на дорогах всей страны выставили блокпосты. Искали черную «Волгу» с российским регистрационным номером.

Однако через несколько часов тело лейтенанта нашли в паре километров от Могилева в лесу с огнестрельным ранением в голову. Машину, на которой его увезли, и убийц молодого человека все еще разыскивают. И ориентировка уже другая.

Внимание!

По данным следствия, около 18 часов 16 мая погибший милиционер находился около железнодорожного переезда в районе улиц Вокзальной и Первомайской Могилева напротив здания Облпотребсоюза, где сел в неустановленный автомобиль.

Всех, кто обладает значимой информацией в этой связи, просят сообщить об этом следствию по телефонам: 8 (017) 389-50-02, 8 (0222) 23-05-00.

Вчера Следственный комитет рассказал о том, что было сделано за сутки после убийства сотрудника ГАИ: табельное оружие нашли, лейтенант погиб после выстрела в голову, версия о похищении на черном авто проверяется, но не является приоритетной. В качестве подозреваемых пока никто не задержан.

По первоначальной версии, сотрудника в черную «Волгу» затолкали трое неизвестных лиц цыганской или кавказской наружности в микрорайоне Чапаевка и вывезли в неизвестном направлении. Потому в ночь на 17 мая в микрорайоне милиция «шмонала» дома представителей цыганской национальности, которых здесь немало. На допросы вывозили всех — подростков, женщин, мужчин, рассказывали TUT.BY местные жители. Последних оставили в РОВД, СИЗО минимум на сутки, женщин отпустили в 4 часа утра.

«Сотрудники органов внутренних дел сделают все, чтобы те, кто совершил это подлое преступление, предстали перед судом. Наказание должно быть адекватно содеянному», — прокомментировали в МВД гибель инспектора ДПС лейтенанта милиции Евгения Потаповича.

 
Теги: Могилев
 
 
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Прощание с лейтенантом милиции проходит в здании областной филармонии.
 
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