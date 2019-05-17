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В Могилеве хоронят застреленного неизвестными сотрудника ГАИ
18.05.2019 09:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве сегодня, 18 мая, прощаются с 22-летним лейтенантом милиции Евгением Потаповичем. Церемония проходит в фойе здания областной филармонии и продлится до 12.00. Тех, кто застрелил молодого сотрудника ГАИ 16 мая и вывез за город в лес, еще не нашли.
До начала официальной церемонии проститься с Евгением пришли коллеги. Положили цветы, немного постояли и ушли — служба.
Те, кто проводит коллегу в последний путь до конца, не хотят ничего говорить и предлагают обратиться к официальному представителю областного УВД.
Родственники, друзья также предпочитают не общаться с прессой.
Хоронить офицера будут на деревенском кладбище в Белыничском районе.
Что произошло
Сообщение о том, что в Могилеве похищен сотрудник милиции,
Однако через несколько часов тело лейтенанта нашли в паре километров от Могилева в лесу с огнестрельным ранением в голову. Машину, на которой его увезли, и убийц молодого человека все еще разыскивают. И
Вчера Следственный комитет
По первоначальной версии, сотрудника в черную «Волгу» затолкали трое неизвестных лиц цыганской или кавказской наружности в микрорайоне Чапаевка и вывезли в неизвестном направлении. Потому в ночь на 17 мая в микрорайоне милиция «шмонала» дома представителей цыганской национальности, которых здесь немало. На допросы вывозили всех — подростков, женщин, мужчин,
«Сотрудники органов внутренних дел сделают все, чтобы те, кто совершил это подлое преступление, предстали перед судом. Наказание должно быть адекватно содеянному», —
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Прощание с лейтенантом милиции проходит в здании областной филармонии.
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