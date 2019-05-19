Брал на развитие бизнеса, тратил на выпивку и азартные игры. В Минске мошенник обманул 12 человек

Источник материала: Tut.by

30-летнего уроженца Гродненской области будут судить в Минске за особо крупное мошенничество. По версии следствия, мужчина взял взаймы у знакомых 98 тысяч рублей и потратил на выпивку и азартные игры. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным СК, с сентября 2014-го по декабрь 2017-го мужчина обманул 12 человек, у которых взял взаймы более 98 тысяч рублей под предлогом развития бизнеса по продаже кормов сельскохозяйственным предприятиям, продаже подоконников, изготовления и установки окон.

«Некоторым из потерпевших обвиняемый предлагал стать инвесторами», — рассказали в СК. Еще нескольких человек он уговорил оформить на себя покупку телефона, а сам обещал ежемесячно вносить платежи. Но деньги он людям так и не вернул.

Обманутые обратились в милицию, и летом 2018-го было возбуждено уголовное дело. Мужчину спустя несколько месяцев разыскали в Санкт-Петербурге и вернули на родину.

«Установлено, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками, а также проигрывал часть одолженных денег в азартные игры в интернете. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину не признал, ущерб не возместил», — добавили в ведомстве.

Фигуранта обвиняют по по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере), за что грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.