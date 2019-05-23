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24 мая в здании Столинского райисполкома проходит расширенное заседание

24.05.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

24 мая в здании Столинского райисполкома проходит расширенное заседание
Сегодня, 24 мая, в здании райисполкома проходит расширенное заседание по вопросам демографической ситуации, реализации и злоупотребления алкогольными напитками и другим. Участие в заседании исполкома приняли заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь Борис Андросюк, первый заместитель начальника главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Андрей Корнелюк, начальник главного управления Национального банка Республики Беларусь по Брестской области Иван Пацовский, председатель райисполкома Григорий Протосовицкий, председатель районного Совета депутатов Александр Ярошевич, председатели и представители горсельисполкомов и заинтересованных ведомств, служб.

Позже, с 14.00, Борис Андросюк проведёт личный приём граждан в здании райисполкома.

 
 
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Сегодня, 24 мая, в здании райисполкома проходит расширенное заседание по вопросам демографической ситуации, реализации и злоупотребления алкогольными напитками и...
 
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