|
Уголовная ответственность устанавливается за умышленную публичную реабилитацию нацизма
13.06.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Палата представителей приняла сегодня во втором чтении поправки в ст. 130 Уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). Уголовная ответственность устанавливается за умышленную публичную реабилитацию нацизма.
Кроме того, сегодня парламент принял во втором чтении поправки в закон «О противодействии экстремизму». Председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Валентина Ражанец пояснила, что в ходе доработки ко второму чтению были уточнены термины «реабилитация нацизма», «нацистская символика и атрибутика». Определена процедура подготовки перечня организаций и других структур, символика которых признается нацистской.
По информации
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)