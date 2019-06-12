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Уголовная ответственность устанавливается за умышленную публичную реабилитацию нацизма

13.06.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Палата представителей приняла сегодня во втором чтении поправки в ст. 130 Уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). Уголовная ответственность устанавливается за умышленную публичную реабилитацию нацизма.

Уголовная ответственность устанавливается за умышленную публичную реабилитацию нацизма
В первом чтении эти поправки принимались в законопроекте «Об изменении законов по вопросу усиления борьбы с пропагандой нацизма и экстремизма». Для того чтобы исключить практику внесения в законы множественных изменений, норму вместе с некоторыми другими поправками в УК (в том числе о введении уголовной ответственности за допинг) объединили в один законопроект. Он и был принят сегодня во втором чтении.

Кроме того, сегодня парламент принял во втором чтении поправки в закон «О противодействии экстремизму». Председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Валентина Ражанец пояснила, что в ходе доработки ко второму чтению были уточнены термины «реабилитация нацизма», «нацистская символика и атрибутика». Определена процедура подготовки перечня организаций и других структур, символика которых признается нацистской.

Законопроект устанавливает запрет на реабилитацию нацизма, пропаганду, публичное демонстрирование, изготовление, распространение и хранение с целью распространения нацистской символики и атрибутики.

По информации БелТА.

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