В отношении женщины, которая похитила в Жлобине 7-летнюю девочку, возбудили уголовное дело

Источник материала: Tut.by

В отношении 48-летней жительницы Жлобина, которая 12 июня увела из двора 7-летнюю Елизавету Кирейчук, возбуждено уголовное дело за похищение несовершеннолетнего, сообщили в Следственном комитете.





Напомним , вечером 12 июня девочка ушла из двора дома с женщиной — и пропала.

Днем 13 июня маленькую Елизавету нашли за 700 км от дома в городе Старица Тверской области. С девочкой в одной из квартир районного центра находилась и женщина, которая увезла ее из Беларуси. Зачем она это сделала, теперь выясняют следователи.