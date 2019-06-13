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В отношении женщины, которая похитила в Жлобине 7-летнюю девочку, возбудили уголовное дело
14.06.2019 15:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В отношении 48-летней жительницы Жлобина, которая 12 июня увела из двора 7-летнюю Елизавету Кирейчук, возбуждено уголовное дело за похищение несовершеннолетнего,
Днем 13 июня маленькую Елизавету нашли за 700 км от дома в городе Старица Тверской области. С девочкой в одной из квартир районного центра находилась и женщина, которая увезла ее из Беларуси. Зачем она это сделала, теперь выясняют следователи.
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Напомним, вечером 12 июня девочка ушла из двора дома с 48-летней женщиной - и пропала.
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