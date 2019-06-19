Лучшие на заготовке кормов

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за достижение высоких результатов в труде в период заготовки кормов на основании оперативной отчетности сельскохозяйственных организаций по состоянию на 10.06.2019 года и ходатайств первичных профсоюзных организаций наградить ценными подарками (наборы полотенец) за счет средств районного комитета профсоюза трактористов-машинистов:

На косьбе трав первого укоса

Мильвита Николая Васильевича – тракториста-машиниста ОАО «БорисовСоюзАгро», который трактором МТЗ-1221 с косилкой КДЛ-2,7 скосил 252 га трав;

Скурата Дмитрия Владимировича – тракториста-машиниста ОАО «Корсаковичский», который трактором МТЗ-82 с косилкой «Фэйси» скосил 310 га трав;

Сманцера Владимира Николаевича

– тракториста-машиниста филиала «Большие Новоселки» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт», который трактором МТЗ-3522 с агрегатом КМР-9,0 скосил 620 га трав;

Кудрашова Валентина Петровича – тракториста-машиниста ОАО «Мирополье», который трактором МТЗ-82 с косилкой КДЛ-2,7 скосил 205 га трав;

На прессовании сена

Бавтрука Василия Васильевича – тракториста-машиниста ОСП – филиала «Нивки» УП «Бумажная фабрика» Гознака, который трактором МТЗ-1221 с пресс-подборщиком ПРФ-180 запрессовал 105 тонн сена;

На прессовании сенажа в рулоны

Щербинина Михаила Михайловича – тракториста-машиниста филиала «Большие Новоселки» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минск-облхлебопродукт», который трактором МТЗ-1221 с пресс-подборщиком «Крона» запрессовал 1217 тонн сенажной массы;

Грищенко Вячеслава Николаевича – тракториста-машиниста ОАО «БорисовСоюзАгро», который трактором МТЗ-1221 с пресс-подборщиком «Торнадо» запрессовал 307 тонн сенажной массы;

На подборе провяленной массы

Ермоловича Леонида Александровича – тракториста-машиниста филиала «Большие Новоселки» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт», который кормоуборочным комбайном КВК-8060 заготовил 2790 тонн сенажной массы;

Козлюка Сергея Ивановича – тракториста-машиниста ОАО «Мирополье», который кормоуборочным комбайном КВК-800 заготовил 2629 тонн массы;

Кастюкевича Петра Витальевича – тракториста-машиниста ОАО «БорисовСоюзАгро», который кормоуборочным комбайном КВК-800 заготовил 2219 тонн массы;

На трамбовке сенажной массы

Ясинскаса Виктора Антонасовича – тракториста-машиниста филиала «Большие Новоселки» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минск-облхлебопродукт», который трактором А-352 утрамбовал 7309 тонн сенажной массы;

Чернявчика Максима Геннадьевича – тракториста-машиниста ОАО «Птицефабрика Велятичи», который трактором «Джон Дир» утрамбовал 3673 тонны сенажной массы;

На отвозке провяленной массы

Павловца Григория Михайловича – тракториста-машиниста ОАО «Птицефабрика Велятичи», который трактором «Джон Дир» перевез 1184 тонны сенажной массы;

Долгопальца Андрея Владимировича – тракториста-машиниста ОАО «Мирополье», который трактором МТЗ-1221 с прицепом ПИМ-40 перевез 872 тонны сенажной массы;

Дудко Сергея Васильевича – тракториста-машиниста ОАО «БорисовСоюзАгро», который трактором МТЗ-1221 с прицепом ПИМ-45 перевез 750 тонн провяленной массы.

Зинаида БАСАРЕВСКАЯ, председатель Борисовского райкома профсоюза работников АПК