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Лучшие на заготовке кормов

20.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

за достижение высоких результатов в труде в период заготовки кормов на основании оперативной отчетности сельскохозяйственных организаций по состоянию на 10.06.2019 года и ходатайств первичных профсоюзных организаций наградить ценными подарками (наборы полотенец) за счет средств районного комитета профсоюза трактористов-машинистов:
На косьбе трав первого укоса
Мильвита Николая Васильевича – тракториста-машиниста ОАО «БорисовСоюзАгро», который трактором МТЗ-1221 с косилкой КДЛ-2,7 скосил 252 га трав;
Скурата Дмитрия Владимировича – тракториста-машиниста ОАО «Корсаковичский», который трактором МТЗ-82 с косилкой «Фэйси» скосил 310 га трав;
Сманцера Владимира Николаевича
– тракториста-машиниста филиала «Большие Новоселки» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт», который трактором МТЗ-3522 с агрегатом КМР-9,0 скосил 620 га трав;
Кудрашова Валентина Петровича – тракториста-машиниста ОАО «Мирополье», который трактором МТЗ-82 с косилкой КДЛ-2,7 скосил 205 га трав;
На прессовании сена
Бавтрука Василия Васильевича – тракториста-машиниста ОСП – филиала «Нивки» УП «Бумажная фабрика» Гознака, который трактором МТЗ-1221 с пресс-подборщиком ПРФ-180 запрессовал 105 тонн сена;
На прессовании сенажа в рулоны
Щербинина Михаила Михайловича – тракториста-машиниста филиала «Большие Новоселки» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минск-облхлебопродукт», который трактором МТЗ-1221 с пресс-подборщиком «Крона» запрессовал 1217 тонн сенажной массы;
Грищенко Вячеслава Николаевича – тракториста-машиниста ОАО «БорисовСоюзАгро», который трактором МТЗ-1221 с пресс-подборщиком «Торнадо» запрессовал 307 тонн сенажной массы;
На подборе провяленной массы
Ермоловича Леонида Александровича – тракториста-машиниста филиала «Большие Новоселки» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт», который кормоуборочным комбайном КВК-8060 заготовил 2790 тонн сенажной массы;
Козлюка Сергея Ивановича – тракториста-машиниста ОАО «Мирополье», который кормоуборочным комбайном КВК-800 заготовил 2629 тонн массы;
Кастюкевича Петра Витальевича – тракториста-машиниста ОАО «БорисовСоюзАгро», который кормоуборочным комбайном КВК-800 заготовил 2219 тонн массы;
На трамбовке сенажной массы
Ясинскаса Виктора Антонасовича – тракториста-машиниста филиала «Большие Новоселки» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минск-облхлебопродукт», который трактором А-352 утрамбовал 7309 тонн сенажной массы;
Чернявчика Максима Геннадьевича – тракториста-машиниста ОАО «Птицефабрика Велятичи», который трактором «Джон Дир» утрамбовал 3673 тонны сенажной массы;
На отвозке провяленной массы
Павловца Григория Михайловича – тракториста-машиниста ОАО «Птицефабрика Велятичи», который трактором «Джон Дир» перевез 1184 тонны сенажной массы;
Долгопальца Андрея Владимировича – тракториста-машиниста ОАО «Мирополье», который трактором МТЗ-1221 с прицепом ПИМ-40 перевез 872 тонны сенажной массы;
Дудко Сергея Васильевича – тракториста-машиниста ОАО «БорисовСоюзАгро», который трактором МТЗ-1221 с прицепом ПИМ-45 перевез 750 тонн провяленной массы.
Зинаида БАСАРЕВСКАЯ, председатель Борисовского райкома профсоюза работников АПК

 
Теги: Минск
 
 
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