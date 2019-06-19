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Под Слуцком местный житель открыл в деревне библиотеку - с сотнями книг и без библиотекаря
20.06.2019 11:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В середине июня Леонид Гапанович в деревне Безверховичи Слуцкого района открыл библиотеку для местных жителей,
Библиотека называется «У Сафіі» — в честь одной из внучек. Книги собраны из архива Леонида и других случчан. Есть также газеты и журналы.
Как рассказал Леонид Гапанович, идея создания такой библиотеки появилась полгода назад, после того, как он подвозил в город местную жительницу, которая ехала в городскую библиотеку поменять книги. В деревне библиотеки уже нет несколько лет: перестала работать после расформирования сельского клуба.
Народная библиотека в Безверховичах отличается от обычной: например, там нет библиотекаря и абонементов. Работает только по выходным с 10 до 18 часов. Если Леонид Гапанович в отпуске, то и в будние дни. Люди могут прийти и взять любое количество книг, а потом вернуть. Сейчас создатель библиотеки занимается описью всех книг.
Напомним, что пять лет назад Леонид Гапанович создал домашний краеведческий музей, который назвал «Музей Елизаветы». Здесь есть музыкальные инструменты, фотоаппараты, оружие, предметы интерьера, часы, множество различных предметов быта.
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В деревне библиотеки уже нет несколько лет: перестала работать после расформирования сельского клуба.
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