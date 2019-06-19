Под Слуцком местный житель открыл в деревне библиотеку - с сотнями книг и без библиотекаря

Источник материала: Tut.by

В середине июня Леонид Гапанович в деревне Безверховичи Слуцкого района открыл библиотеку для местных жителей, сообщает «Інфа-Кур'ер». Она находится в газетном киоске, а там — более 2000 книг: классическая литература, детская, фантастика, приключения, исторические романы, книги по военной тематике.



Фото здесь и далее: nasledie-sluck.by

Библиотека называется «У Сафіі» — в честь одной из внучек. Книги собраны из архива Леонида и других случчан. Есть также газеты и журналы.

Как рассказал Леонид Гапанович, идея создания такой библиотеки появилась полгода назад, после того, как он подвозил в город местную жительницу, которая ехала в городскую библиотеку поменять книги. В деревне библиотеки уже нет несколько лет: перестала работать после расформирования сельского клуба.





Народная библиотека в Безверховичах отличается от обычной: например, там нет библиотекаря и абонементов. Работает только по выходным с 10 до 18 часов. Если Леонид Гапанович в отпуске, то и в будние дни. Люди могут прийти и взять любое количество книг, а потом вернуть. Сейчас создатель библиотеки занимается описью всех книг.



Житель Безверховичей открыл в деревне библиотеку — без библиотекаря и абонементов





Напомним, что пять лет назад Леонид Гапанович создал домашний краеведческий музей, который назвал «Музей Елизаветы». Здесь есть музыкальные инструменты, фотоаппараты, оружие, предметы интерьера, часы, множество различных предметов быта.