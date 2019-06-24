Источник материала: Полымя

Книга замечаний и предложений подорожает с 1 июля. Это предусмотрено постановлением Министерства финансов от 14 июня 2019 года №29, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.





Плата за книгу замечаний и предложений составит Br5,5. Сейчас она стоит Br4.

Постановление вступает в силу с 1 июля.

За получением книги нужно обращаться в республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белбланкавыд». Книга замечаний и предложений — документ единого образца, предназначается для замечаний или предложений о работе организации, ИП.

Источник: БелТА