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Книга замечаний и предложений подорожает с 1 июля

25.06.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Книга замечаний и предложений подорожает с 1 июля. Это предусмотрено постановлением Министерства финансов от 14 июня 2019 года №29, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Книга замечаний и предложений подорожает с 1 июля

Плата за книгу замечаний и предложений составит Br5,5. Сейчас она стоит Br4.

Постановление вступает в силу с 1 июля.

За получением книги нужно обращаться в республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белбланкавыд». Книга замечаний и предложений — документ единого образца, предназначается для замечаний или предложений о работе организации, ИП.

Источник: БелТА

 
 
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Книга замечаний и предложений подорожает с 1 июля. Это предусмотрено постановлением Министерства финансов от 14 июня 2019 года №29, которое
 
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