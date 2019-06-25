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О пустующих домах

26.06.2019 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Несвижский районный исполнительный комитет сообщает, что комиссией по обследованию состояния жилых домов проведен визуальный осмотр домов, указывающих на их неиспользование для проживания в течение длительного времени (более 3 лет).

По Несвижскому сельскому исполнительному комитету:

аг. Карцевичи, ул. Советская, д. 4, собственник дома — Усович Анна Степановна, срок не проживания в доме — с 1989 г.,  нет уплаты налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, газоснабжение, обязательного страхования, размер жилого дома — 4,50 х 12,40 м, веранды — 2,10 х 2,90 м, дата ввода в эксплуатацию — 1921 г., деревянный, одноэтажный, хозяйственные постройки отсутствуют, колодец, земельный участок — 0,25 га;

аг. Карцевичи,  ул. Советская, д. 69, предполагаемые наследники  дома — Анашко Валентина Алексеевна, Виницкая Оксана Сергеевна, срок не проживания в доме — более 3-х лет, нет уплаты налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, газоснабжение, обязательного страхования, размер жилого дома — 5,70 х 12,10 м, дата ввода в эксплуатацию — 1961 г., деревянный, одноэтажный,  хозяйственные постройки — два сарая с пристройками, колодец,  земельный участок — 0,25 га;

аг. Карцевичи, пер. Советский, 4, собственник — Ракович Владимир Михайлович,  срок не проживания в доме — с 2002 года,  нет уплаты налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, газоснабжение, обязательного страхования, размер жилого дома — 5,10 х 10,40 м, дата ввода в эксплуатацию — 1952 г., деревянный, одноэтажный,  не аварийный, хозяйственные постройки отсутствуют, колодец, земельный участок — 0,1717 га.

В течение одного месяца с момента опубликования данного объявления заинтересованных лиц просим уведомить Несвижский  районный исполнительный комитет  о намерении использовать жилой дом для проживания по установленной законодательством форме.

М.В. АФАНАСИК,

заместитель председателя райисполкома.

 


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Несвижский районный исполнительный комитет сообщает, что комиссией по обследованию состояния жилых домов проведен визуальный осмотр домов, указывающих на их...
 
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