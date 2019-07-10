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Дождливая погода и до +23°С ожидается в Беларуси в выходные

11.07.2019 12:03 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Дождливая погода и до +23°С ожидается в Беларуси в выходные
Фото из архива

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди, грозы, слабый туман и до 23 градусов тепла ожидается в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На этой неделе установилась прохладная неустойчивая погода. В ближайшие дни на территорию Беларуси продолжит поступать воздушная масса с севера Европы, так что рассчитывать на тепло не приходится. Температурный фон будет удерживаться на 3-5 градусов ниже климатической нормы, но в выходные дни дождей будет меньше", - сказали в Белгидромете.

В пятницу, 12 июля, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах с грозами. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, днем - плюс 16-22.

В субботу, 13 июля, ночью будет преимущественно без осадков. Днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов выше нуля, днем - 16-23 тепла.

В воскресенье, 14 июля, местами не обойдется без кратковременных дождей, днем в отдельных районах возможны грозы. В ночные и утренние часы местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит плюс 7-14 градусов, днем - 15-22 тепла.

В понедельник, 15 июля, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, днем - 16-23 градуса.-0-

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Теги: Минск
 
 
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11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди, грозы, слабый туман и до 23 градусов тепла ожидается в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре...
 
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