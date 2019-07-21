ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первая татуировка. Объясняем все, что нужно знать перед походом к тату-мастеру

22.07.2019 12:22 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Итак, вы решили сделать татуировку. Желание и деньги у вас есть, а вот информации мало: непонятно, сколько татуировка будет стоить, где ее лучше наносить и что об этом стоит знать. Мы занялись этой проблемой и ответили на самые популярные вопросы, касающиеся татуировок. В этом нам помогли тату-мастер студии Good Sign Ника Кун и врач-дерматовенеролог Светлана Якубовская.

Я захотел (-а) татуировку. С чего начать?

Важный момент — это насмотренность. Чем больше вы изучаете культуру татуировки, существующие стили и мотивы и следите за творчеством крутых мастеров, тем выше шансы отличить хорошую татуировку от плохой, и профессионала от того, кто неумело бьет. А потом — найти мастера, чьи работы нравятся, откликаются в вас.

Стоит прийти на консультацию и задать татуировщику все интересующие вопросы, понять, что доверяешь ему. Это можно понять, если ваш диалог складывается хорошо, вы пришли ко взаимопониманию и вам нравится подход к мастера к делу.

Что делать, если мне нет 18-ти?

Добиться согласия родителей и прийти вместе с ними в студию. А вообще, хорошенько перед этим подумать: даже в 18−19 лет наша личность и вкусы еще формируются. Многие вещи, которые кажутся в юном возрасте хорошей идеей, перестают таковыми быть через пару лет. A татуировка — да-да, банальщина, но это надо помнить — остается с вами навсегда.


Фото: burst.shopify.com

Кто-то сможет потом жить со своими прошлыми идеями и идеалами, кому-то будет очень дискомфортно. Так что повторимся: лучше лишний раз подумать и не торопиться.

Нужно идти именно в студии или можно обратиться к «домашнему» мастеру?

Главное — обращать внимание на профессионализм и аккуратность мастера.

При должном подходе и ответственности хорошие условия можно создать и дома: иметь все нужные расходные материалы, сухожар/автоклав (аппараты, стерилизующие инструменты с помощью горячего воздуха и пара), придерживаться чистоты и порядка на рабочем месте. И наоборот: работая в студии, можно несерьезно относиться к своей работе, пренебрегать правилами безопасности, быть непрофессиональным.


Фото: pixabay.com

Наблюдайте за тем, как работает мастер, задавайте ему интересующие вопросы по поводу чистоты и стерильности — особенно, если что-то смущает.

Комментарий врача:

— Хороший мастер всегда будет использовать только стерильные инструменты. Попросите продемонстрировать вам непосредственно сам процесс вскрытия инструментария. Никакие уговоры в духе «это просто вскрыто, но не использовалось» приниматься не должны.

Не меньшая строгость и внимательность должна проявляться к применяемым пигментам. К сожалению, есть случаи инфицирования не столько через нестерильный инструментарий, сколько именно через краску. Поэтому не лишним будет поинтересоваться у мастера, как они хранятся, где приобретаются, посмотреть сроки годности.

Кроме банальных инфекций кожи, которые относительно быстро поддаются лечению, есть и действительно опасные для жизни и здоровья возбудители, как вирусы гепатита, ВИЧ. К сожалению, именно пренебрежение, экономия и несерьезность в этих вопросах могут сыграть злую шутку и навсегда изменить и осложнить вашу жизнь.

Мастера я нашел (-а), но еще толком не знаю, что хочу набить. Что делать?

Можно выбрать свободный эскиз, нарисованный этим мастером. Или подумать о своей идее, подробно рассказать о ней татуировщику и довериться его вкусу и опыту.

Если свободные эскизы не нравятся, а собственная идея все никак не формулируется, то… Да, снова: лучше не торопиться и отложить это дело до лучших времен. С татуировками вообще лучше не спешить.

За эскиз, придуманный мастером, придется платить?

Кто-то берет плату за разработку индивидуального эскиза, кто-то нет. Тут нет четкого правила. Например, Ника не берет — считает, что это входит в стоимость ее работы. По словам девушки, она, так или иначе, будет рисовать индивидуальную картинку для каждого клиента. Но бывают случаи, когда мастер рисует, а человеку много чего не нравится, или он изначально неправильно донес свои пожелания, но хочет попробовать еще раз. Тогда татуировщик может подумать о дополнительной плате.


Фото: burst.shopify.com

Часто на разработку эскиза уходит больше времени и сил, чем на сам сеанс: раз за разом перерисовывать дизайн для одного человека — неэффективная работа. Грамотное донесение своей мысли упрощает работу мастера и повышает эффективность рисования эскиза.

Я могу принести эскиз из интернета?

Лучше принести свою идею и пожелания. Можно вдохновляться рисунками из интернета, фотографиями, произведениями художников, но татуировка должна быть индивидуальной. Зачем красть чужой рисунок и копировать чью-то работу, если можно создать что-то свое?

Каждый человек уникален. Татуировки тоже должны быть такими. Необязательно вдохновляться именно эскизами и татуировками. Наша культура заполнена различными персонажами, событиями, образами, идеями. Можно черпать вдохновение из разных источников.


Фото: burst.shopify.com

Как определяется стоимость татуировки?

У всех по-разному.

Кто-то берет за объем и размер работы, кто-то за время. Мнение Ники: оптимальный вариант — это примерно оценить стоимость часа работы мастера. Ведь длительность сеанса зависит от размера и сложности эскиза, места на теле, выносливости клиента, типа его кожи.

Мой мастер просит какие-то сумасшедшие деньги. Почему татуировка стоит так дорого?

Татуировка — это не вещь первой необходимости, и она может (и даже должна) стоить дорого. И это очень индивидуальная практика. Есть мастера, развивающие узкие направления, для изучения которых требуется много усилий.

Каждый татуировщик работает тем оборудованием и методами, которое ему удобны. Чем больше у мастера опыта и накопленных знаний, там быстрее и качественнее он может исполнить свою работу, и его время оценивается выше, чем у начинающего.

Что нужно сделать перед сеансом?

Пить много жидкости, но исключить алкоголь и кофе. Быть в удобной одежде, или взять с собой сменную: если за окном зима, а татуировку собираетесь делать на бедре, имеет смысл взять с собой шорты, чтобы переодеться в студии. Также нужно хорошо покушать перед сеансом, взять с собой что-нибудь перекусить и… быть в хорошем настроении.

Перекусить?! Сколько ж времени занимает весь процесс?

На создание эскиза может понадобиться несколько дней.

Длительность самого сеанса зависит от размера и сложности работы. Помимо этого перед началом работы может понадобиться время на корректирование эскиза. Подготовка рабочего места, перенос рисунка на кожу (или рисование прямо на ней), перерывы в процессе — все это может занять довольно много времени.


Фото: pixabay.com

В среднем, сеанс со всеми нюансами может занять от двух до шести часов. Но бывает и больше.

А будет очень больно?

В первую очередь это зависит от болевого порога и выносливости. Есть люди, которые хорошо переносят процесс вне зависимости от части тела, на которой исполняется татуировка, а есть те, кто испытывает дискомфорт от любого прикосновения. Все индивидуально.

Также есть места, на которых более отчетливы неприятные ощущения: сгибы суставов, ребра, внутренняя часть плеча и т.д. В целом, чем нежнее кожа, чем меньше жировой и мышечной прослойки и чем ближе кости, сухожилия и суставы, тем неприятнее процесс. Немаловажную роль играет психологический настрой человека, то, готов ли он к процессу и насколько способен принимать боль как часть опыта.

Что нужно делать после того, как татуировку набили?

Хорошо ухаживать за ней, следуя всем рекомендациям мастера. Правильный уход — это 50% успеха. Как правило, это примерно три дня смены компрессов, промывание свежей татуировки и увлажнение ее заживляющим кремом. Но у разных мастеров могут отличаться рекомендации — все зависит от стиля и техники работы.


Фото: pixabay.com

Комментарий врача:

— Процедура «набивания» татуировки — это в любом случае повреждение кожи, в ходе которого с помощью специальных приборов и игл пигмент вводится глубоко в дерму. Как и в процессе любого травмирования, здесь есть риск присоединения вторичной инфекции — она может проявляться желтыми корочками, покраснением, мокнутием.

Могут возникнуть аллергические реакции кожи на пигмент — чаще всего на красный. Возможна повышенная чувствительность кожи в области нанесенной татуировки к солнцу: она сопровождается развитием фотодерматита и проявляется зудом, отеком, в большей степени на красный и желтый пигмент.

К сожалению, некоторые из этих состояний развиваются даже вне зависимости от того, как вы ухаживаете за вашей татуировкой и следуете ли всем основным рекомендациям. Тем не менее, очень важно слушать вашего мастера и при развитии непонятных реакций обязательно консультироваться с ним.

Нужно, чтобы ваш тату-мастер подробно рассказал вам, как и что делать после нанесения татуировки и обратил внимание на то, чего делать нельзя. Первые несколько дней старайтесь не мочить место татуировки обычной водой — пользуйтесь только специальными антисептическими препаратами. Нельзя тереть, травмировать и сдирать корочки, шелушения в области татуировки. Обязательно защищайте кожу от солнца, пыли. Место татуировки должно быть максимально закрытым до полного заживления.

В случае возникновения непонятных высыпаний, появления гнойного отделяемого и отечности кожи обязательно обращайтесь к врачу.

Сколько татуировка будет «заживать»?

Первичное заживление происходит примерно за неделю, еще месяц-полтора кожа будет восстанавливаться. Беспокоить татуировка перестанет через 5−7 дней, потом она может чесаться и шелушиться некоторое время. Главное в этот период следовать рекомендациям мастера и прислушиваться к своим ощущениям.

Комментарий врача:

— Как правило, все основные процессы, связанные с повреждением кожи в процессе заживления татуировки, длятся около 2−3 недель, постепенно сходя на спад. Если вы видите, что воспаление кожи в области тату довольно активно, не стихает и сопровождается болью и зудом, гнойничками, ранами с отделяемым, пузырями и повышением температура тела, то необходимо непременно обратиться к врачу.

Не забывайте о том, что если вы сталкивались с псориазом, красной волчанкой и красным плоским лишаем, то можно ожидать на месте тату развития очередных проявлений этих состояний.

Не рекомендуется делать татуировку в период обострения кожных заболеваний (экземы, атопического дерматита) и при наличии гнойничковых элементов на коже, особенно в месте выполнения процедуры.

Если у вас есть аллергические реакции на различные химические компоненты и красители, то не лишним будет сперва провести пробу с вашим мастером на переносимость того или иного пигмента. К слову, на черный, синий и зеленый пигменты реакции встречаются значительно реже, но мы не должны забывать и об индивидуальных реакциях.

Все говорят про какую-то коррекцию татуировок. Что это?

Коррекция бывает, но можно обойтись и без нее. Если татуировка выполнена качественно и хорошо зажила — в коррекции нет нужды.

Татуировка будет жить вместе с кожей и естественным образом изменяться, это нормально. Но бывают случаи, когда необходимо что-то подправить в рисунке:

  • Если вы не следовали рекомендациям мастера по уходу и/или татуировка плохо зажила.
  • Если работа была выполнена некачественно, непрофессиональным мастером. В лучшем случае ее можно будет подкорректировать, в худшем — придется перекрыть другой работой.
  • Если работа выполнена в специфической технике или месте, которые требуют коррекции.
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И помните, что татуировка - на всю жизнь. Готовы повторять это много раз!
 
Новости дня
Новости общества
 
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 23 июля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика