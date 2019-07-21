Первая татуировка. Объясняем все, что нужно знать перед походом к тату-мастеру

Источник материала: Tut.by

Итак, вы решили сделать татуировку. Желание и деньги у вас есть, а вот информации мало: непонятно, сколько татуировка будет стоить, где ее лучше наносить и что об этом стоит знать. Мы занялись этой проблемой и ответили на самые популярные вопросы, касающиеся татуировок. В этом нам помогли тату-мастер студии Good Sign Ника Кун и врач-дерматовенеролог Светлана Якубовская .

Я захотел (-а) татуировку. С чего начать? Важный момент — это насмотренность. Чем больше вы изучаете культуру татуировки, существующие стили и мотивы и следите за творчеством крутых мастеров, тем выше шансы отличить хорошую татуировку от плохой, и профессионала от того, кто неумело бьет. А потом — найти мастера, чьи работы нравятся, откликаются в вас. Стоит прийти на консультацию и задать татуировщику все интересующие вопросы, понять, что доверяешь ему. Это можно понять, если ваш диалог складывается хорошо, вы пришли ко взаимопониманию и вам нравится подход к мастера к делу.

Что делать, если мне нет 18-ти? Добиться согласия родителей и прийти вместе с ними в студию. А вообще, хорошенько перед этим подумать: даже в 18−19 лет наша личность и вкусы еще формируются. Многие вещи, которые кажутся в юном возрасте хорошей идеей, перестают таковыми быть через пару лет. A татуировка — да-да, банальщина, но это надо помнить — остается с вами навсегда.

Фото: burst.shopify.com Кто-то сможет потом жить со своими прошлыми идеями и идеалами, кому-то будет очень дискомфортно. Так что повторимся: лучше лишний раз подумать и не торопиться.

Нужно идти именно в студии или можно обратиться к «домашнему» мастеру? Главное — обращать внимание на профессионализм и аккуратность мастера. При должном подходе и ответственности хорошие условия можно создать и дома: иметь все нужные расходные материалы, сухожар/автоклав (аппараты, стерилизующие инструменты с помощью горячего воздуха и пара), придерживаться чистоты и порядка на рабочем месте. И наоборот: работая в студии, можно несерьезно относиться к своей работе, пренебрегать правилами безопасности, быть непрофессиональным.

Фото: pixabay.com Наблюдайте за тем, как работает мастер, задавайте ему интересующие вопросы по поводу чистоты и стерильности — особенно, если что-то смущает. Комментарий врача: — Хороший мастер всегда будет использовать только стерильные инструменты. Попросите продемонстрировать вам непосредственно сам процесс вскрытия инструментария. Никакие уговоры в духе «это просто вскрыто, но не использовалось» приниматься не должны. Не меньшая строгость и внимательность должна проявляться к применяемым пигментам. К сожалению, есть случаи инфицирования не столько через нестерильный инструментарий, сколько именно через краску. Поэтому не лишним будет поинтересоваться у мастера, как они хранятся, где приобретаются, посмотреть сроки годности. Кроме банальных инфекций кожи, которые относительно быстро поддаются лечению, есть и действительно опасные для жизни и здоровья возбудители, как вирусы гепатита, ВИЧ. К сожалению, именно пренебрежение, экономия и несерьезность в этих вопросах могут сыграть злую шутку и навсегда изменить и осложнить вашу жизнь.

Мастера я нашел (-а), но еще толком не знаю, что хочу набить. Что делать? Можно выбрать свободный эскиз, нарисованный этим мастером. Или подумать о своей идее, подробно рассказать о ней татуировщику и довериться его вкусу и опыту. Если свободные эскизы не нравятся, а собственная идея все никак не формулируется, то… Да, снова: лучше не торопиться и отложить это дело до лучших времен. С татуировками вообще лучше не спешить.

За эскиз, придуманный мастером, придется платить? Кто-то берет плату за разработку индивидуального эскиза, кто-то нет. Тут нет четкого правила. Например, Ника не берет — считает, что это входит в стоимость ее работы. По словам девушки, она, так или иначе, будет рисовать индивидуальную картинку для каждого клиента. Но бывают случаи, когда мастер рисует, а человеку много чего не нравится, или он изначально неправильно донес свои пожелания, но хочет попробовать еще раз. Тогда татуировщик может подумать о дополнительной плате.

Фото: burst.shopify.com Часто на разработку эскиза уходит больше времени и сил, чем на сам сеанс: раз за разом перерисовывать дизайн для одного человека — неэффективная работа. Грамотное донесение своей мысли упрощает работу мастера и повышает эффективность рисования эскиза.

Я могу принести эскиз из интернета? Лучше принести свою идею и пожелания. Можно вдохновляться рисунками из интернета, фотографиями, произведениями художников, но татуировка должна быть индивидуальной. Зачем красть чужой рисунок и копировать чью-то работу, если можно создать что-то свое? Каждый человек уникален. Татуировки тоже должны быть такими. Необязательно вдохновляться именно эскизами и татуировками. Наша культура заполнена различными персонажами, событиями, образами, идеями. Можно черпать вдохновение из разных источников.

Фото: burst.shopify.com

Как определяется стоимость татуировки? У всех по-разному. Кто-то берет за объем и размер работы, кто-то за время. Мнение Ники: оптимальный вариант — это примерно оценить стоимость часа работы мастера. Ведь длительность сеанса зависит от размера и сложности эскиза, места на теле, выносливости клиента, типа его кожи.

Мой мастер просит какие-то сумасшедшие деньги. Почему татуировка стоит так дорого? Татуировка — это не вещь первой необходимости, и она может (и даже должна) стоить дорого. И это очень индивидуальная практика. Есть мастера, развивающие узкие направления, для изучения которых требуется много усилий. Каждый татуировщик работает тем оборудованием и методами, которое ему удобны. Чем больше у мастера опыта и накопленных знаний, там быстрее и качественнее он может исполнить свою работу, и его время оценивается выше, чем у начинающего.

Что нужно сделать перед сеансом? Пить много жидкости, но исключить алкоголь и кофе. Быть в удобной одежде, или взять с собой сменную: если за окном зима, а татуировку собираетесь делать на бедре, имеет смысл взять с собой шорты, чтобы переодеться в студии. Также нужно хорошо покушать перед сеансом, взять с собой что-нибудь перекусить и… быть в хорошем настроении.

Перекусить?! Сколько ж времени занимает весь процесс? На создание эскиза может понадобиться несколько дней. Длительность самого сеанса зависит от размера и сложности работы. Помимо этого перед началом работы может понадобиться время на корректирование эскиза. Подготовка рабочего места, перенос рисунка на кожу (или рисование прямо на ней), перерывы в процессе — все это может занять довольно много времени.

Фото: pixabay.com В среднем, сеанс со всеми нюансами может занять от двух до шести часов. Но бывает и больше.

А будет очень больно? В первую очередь это зависит от болевого порога и выносливости. Есть люди, которые хорошо переносят процесс вне зависимости от части тела, на которой исполняется татуировка, а есть те, кто испытывает дискомфорт от любого прикосновения. Все индивидуально. Также есть места, на которых более отчетливы неприятные ощущения: сгибы суставов, ребра, внутренняя часть плеча и т.д. В целом, чем нежнее кожа, чем меньше жировой и мышечной прослойки и чем ближе кости, сухожилия и суставы, тем неприятнее процесс. Немаловажную роль играет психологический настрой человека, то, готов ли он к процессу и насколько способен принимать боль как часть опыта.

Что нужно делать после того, как татуировку набили? Хорошо ухаживать за ней, следуя всем рекомендациям мастера. Правильный уход — это 50% успеха. Как правило, это примерно три дня смены компрессов, промывание свежей татуировки и увлажнение ее заживляющим кремом. Но у разных мастеров могут отличаться рекомендации — все зависит от стиля и техники работы.

Фото: pixabay.com Комментарий врача: — Процедура «набивания» татуировки — это в любом случае повреждение кожи, в ходе которого с помощью специальных приборов и игл пигмент вводится глубоко в дерму. Как и в процессе любого травмирования, здесь есть риск присоединения вторичной инфекции — она может проявляться желтыми корочками, покраснением, мокнутием. Могут возникнуть аллергические реакции кожи на пигмент — чаще всего на красный. Возможна повышенная чувствительность кожи в области нанесенной татуировки к солнцу: она сопровождается развитием фотодерматита и проявляется зудом, отеком, в большей степени на красный и желтый пигмент. К сожалению, некоторые из этих состояний развиваются даже вне зависимости от того, как вы ухаживаете за вашей татуировкой и следуете ли всем основным рекомендациям. Тем не менее, очень важно слушать вашего мастера и при развитии непонятных реакций обязательно консультироваться с ним. Нужно, чтобы ваш тату-мастер подробно рассказал вам, как и что делать после нанесения татуировки и обратил внимание на то, чего делать нельзя. Первые несколько дней старайтесь не мочить место татуировки обычной водой — пользуйтесь только специальными антисептическими препаратами. Нельзя тереть, травмировать и сдирать корочки, шелушения в области татуировки. Обязательно защищайте кожу от солнца, пыли. Место татуировки должно быть максимально закрытым до полного заживления. В случае возникновения непонятных высыпаний, появления гнойного отделяемого и отечности кожи обязательно обращайтесь к врачу.

Сколько татуировка будет «заживать»? Первичное заживление происходит примерно за неделю, еще месяц-полтора кожа будет восстанавливаться. Беспокоить татуировка перестанет через 5−7 дней, потом она может чесаться и шелушиться некоторое время. Главное в этот период следовать рекомендациям мастера и прислушиваться к своим ощущениям. Комментарий врача: — Как правило, все основные процессы, связанные с повреждением кожи в процессе заживления татуировки, длятся около 2−3 недель, постепенно сходя на спад. Если вы видите, что воспаление кожи в области тату довольно активно, не стихает и сопровождается болью и зудом, гнойничками, ранами с отделяемым, пузырями и повышением температура тела, то необходимо непременно обратиться к врачу. Не забывайте о том, что если вы сталкивались с псориазом, красной волчанкой и красным плоским лишаем, то можно ожидать на месте тату развития очередных проявлений этих состояний. Не рекомендуется делать татуировку в период обострения кожных заболеваний (экземы, атопического дерматита) и при наличии гнойничковых элементов на коже, особенно в месте выполнения процедуры. Если у вас есть аллергические реакции на различные химические компоненты и красители, то не лишним будет сперва провести пробу с вашим мастером на переносимость того или иного пигмента. К слову, на черный, синий и зеленый пигменты реакции встречаются значительно реже, но мы не должны забывать и об индивидуальных реакциях.

Все говорят про какую-то коррекцию татуировок. Что это? Коррекция бывает, но можно обойтись и без нее. Если татуировка выполнена качественно и хорошо зажила — в коррекции нет нужды. Татуировка будет жить вместе с кожей и естественным образом изменяться, это нормально. Но бывают случаи, когда необходимо что-то подправить в рисунке: Если вы не следовали рекомендациям мастера по уходу и/или татуировка плохо зажила.

Если работа была выполнена некачественно, непрофессиональным мастером. В лучшем случае ее можно будет подкорректировать, в худшем — придется перекрыть другой работой.

Если работа выполнена в специфической технике или месте, которые требуют коррекции.