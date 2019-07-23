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Все вопросы решаемы. Глава района Андрей Горбачев провел прием граждан по личным вопросам

24.07.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

От работы ЖКХ, благоустройства улиц, выделения земельных участков до трудоустройства и улучшения жилищных условий. Глава района Андрей Горбачев провел прием граждан.Все вопросы решаемы. Глава района Андрей Горбачев провел прием граждан по личным вопросам

Принято и рассмотрено 14 обращений, причем 9 из них до приема. Были подняты самые разные темы – от работы ЖКХ, благоустройства улиц, выделения земельных участков до трудоустройства и улучшения жилищных условий.

По большинству вопросов непосредственно в ходе приема были найдены пути решения. Так, к решению жилищной проблемы уваровчанки были подключены специалисты соответствующих служб, и способы ее решения начали обсуждаться сразу же в ходе приема граждан, в присутствии и с участием заявителя. Разговор был долгим, с подробным обсуждением и объяснением разных вариантов решения проблемы. По всей видимости, после визита к председателю молодая женщина определилась со своими предпочтениями. Ей предложили жилье в Губичах, причем с возможностью трудоустройства на постоянное место работы. Если учесть тот факт, что в настоящее время женщина временно заменяет работницу, которая воспитывает ребенка в возрасте до 3-х лет, то переезд — идеальное решение вопроса.

Немало добрых слов в адрес главы района высказала жительница города за оперативную установку поручней на ступенях магазина Евроопта. А вот о коммунальной службе она отзывалась не очень лестно. Долгое время плата за вывоз мусора, санитарное содержание и освещение вспомогательных помещений ей начислялась в расчете на троих проживающих вместо двух. Андрей Горбачев поручил руководителю коммунальника сразу после приема подробно разъяснить гражданке процедуру перерасчета платы за эти коммунальные услуги.

Традиционно обращения рассматривались с участием приглашенных должностных лиц, руководителей и специалистов отделов райисполкома, организаций и предприятий. Ряд вопросов был решен уже во время приема. По другим — даны необходимые поручения. Ход их реализации находится на личном контроле главы района.Все вопросы решаемы. Глава района Андрей Горбачев провел прием граждан по личным вопросам
Все вопросы решаемы. Глава района Андрей Горбачев провел прием граждан по личным вопросам
Все вопросы решаемы. Глава района Андрей Горбачев провел прием граждан по личным вопросам
Все вопросы решаемы. Глава района Андрей Горбачев провел прием граждан по личным вопросам

 
 
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От работы ЖКХ, благоустройства улиц, выделения земельных участков до трудоустройства и улучшения жилищных условий. Глава района Андрей Горбачев...
 
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