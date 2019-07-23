Все вопросы решаемы. Глава района Андрей Горбачев провел прием граждан по личным вопросам

Источник материала: Газета Авангард

От работы ЖКХ, благоустройства улиц, выделения земельных участков до трудоустройства и улучшения жилищных условий. Глава района Андрей Горбачев провел прием граждан.



Принято и рассмотрено 14 обращений, причем 9 из них до приема. Были подняты самые разные темы – от работы ЖКХ, благоустройства улиц, выделения земельных участков до трудоустройства и улучшения жилищных условий.

По большинству вопросов непосредственно в ходе приема были найдены пути решения. Так, к решению жилищной проблемы уваровчанки были подключены специалисты соответствующих служб, и способы ее решения начали обсуждаться сразу же в ходе приема граждан, в присутствии и с участием заявителя. Разговор был долгим, с подробным обсуждением и объяснением разных вариантов решения проблемы. По всей видимости, после визита к председателю молодая женщина определилась со своими предпочтениями. Ей предложили жилье в Губичах, причем с возможностью трудоустройства на постоянное место работы. Если учесть тот факт, что в настоящее время женщина временно заменяет работницу, которая воспитывает ребенка в возрасте до 3-х лет, то переезд — идеальное решение вопроса.

Немало добрых слов в адрес главы района высказала жительница города за оперативную установку поручней на ступенях магазина Евроопта. А вот о коммунальной службе она отзывалась не очень лестно. Долгое время плата за вывоз мусора, санитарное содержание и освещение вспомогательных помещений ей начислялась в расчете на троих проживающих вместо двух. Андрей Горбачев поручил руководителю коммунальника сразу после приема подробно разъяснить гражданке процедуру перерасчета платы за эти коммунальные услуги.

Традиционно обращения рассматривались с участием приглашенных должностных лиц, руководителей и специалистов отделов райисполкома, организаций и предприятий. Ряд вопросов был решен уже во время приема. По другим — даны необходимые поручения. Ход их реализации находится на личном контроле главы района.







