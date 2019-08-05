Нарушил режим в пункте пропуска – заплати штраф

Источник материала: Газета Авангард

За нарушение режима в пунктах пропуска законодательством Республики Беларусь предусмотрен штраф в размере до пятидесяти базовых величин с депортацией или без депортации либо предупреждение с депортацией или без депортации. К слову, за подобное повторное нарушение в течение года размер штрафа составляет от десяти до ста базовых величин также с депортацией или без депортации.





В соответствии со статьей 43 Закона Республики Беларусь от 27.07.2008 № 419-З «О Государственной границе Республики Беларусь» в пунктах пропуска запрещается вести фото- и видеосъемку, в том числе на видеорегистраторы. Только в прошлом месяце Гомельской таможней составлено 30 протоколов за фото- и видеосъемку в пунктах таможенного оформления.

Также, данным Законом запрещено оставлять денежные средства в документах, передаваемых для проверки. За последний месяц работникам Гомельской таможни 7 раз передавали документы с вложенными купюрами различного номинала. В одном из случаев гражданин Российской Федерации в пункте пропуска «Новая Гута» передал документы сотруднику таможни, в которых находилась купюра достоинством в 20 евро. В результате, данный гражданин привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 23.32 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Статьей 43 Закона Республики Беларусь от 27.07.2008 № 419-З «О Государственной границе Республики Беларусь» также запрещено совершать действия, направленные на подстрекательство сотрудников (должностных лиц) государственных контрольных органов к нарушению установленного порядка осуществления пограничного и иных видов контроля, в том числе предлагать и (или) передавать им какие-либо материальные ценности, предлагать и (или) предоставлять выгоды имущественного характера, совершать иные действия, препятствующие осуществлению пограничного и иных видов контроля и т.д.

Гомельская таможня напоминает еще раз, что нарушение режима в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, в частности оставление денежных средств в документах, фото-видеосъемка, самовольное движение в пункте пропуска и иные нарушения, влечет за собой привлечение к административной ответственности по статье 23.32 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Санкцией данной статьи предусмотрено предупреждение с депортацией или без депортации либо наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин с депортацией или без депортации.