23 августа в Столинском районном исполнительном комитете многодетным мамам были вручены заслуженные высокие награды — Ордена матери.
Елена КЛИМУШКО
Фото автора
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23 августа в Столинском РИК многодетным мамам вручены Ордена матери
23.08.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся
Источник материала: Навiны Палесся
Елена КЛИМУШКО
Фото автора
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23 августа в Столинском районном исполнительном комитете многодетным мамам были вручены заслуженные высокие награды — Ордена матери. Елена КЛИМУШКО Фото
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