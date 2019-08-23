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Без белорусских чиновников. В Минске открыли Дом Грузии

24.08.2019 16:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Куйбышева, 48 на первом этаже многоэтажки открылся Дом Грузии. На мероприятии был среди прочих гостей мэр Тбилиси Каха Кахадзе, а вот из приглашенных белорусских высоких чиновников никто не пришел. Мы узнали, что будет работать в Доме Грузии и когда он откроется для всех.


К фестивалю «Тбілісоба» в Минске проходит несколько мероприятий, одно из них — открытие Дома Грузии на Куйбышева. К приезду чиновников здесь провели техническое открытие, а для всех посетителей он заработает через месяц.

Дом Грузии открывает государственная грузинская организация «Партнерский фонд». Вложения в объект — до миллиона долларов. Для этого фондом была создана компания «Грузинские натуральные продукты», которая занимается поставкой продуктов в Беларусь.

На открытие дома приехал мэр Тбилиси Каха Кахадзе. Вместе с ним ленточку перерезали посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхели и исполнительный директор фонда Давид Саганелидзе.


Слева направо: Давид Саганелидзе, Каха Кахадзе, Валерий Кварацхели

— Это будет именно то место, где будут собираться грузины, белорусы, гости Минска, вы наверняка тут почувствуете себя, как дома, — сказал на открытии Давид Саганелидзе.

Грузинский хор провел гостей к сцене, где посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхели выразил сожаление о том, что никто из белорусских чиновников на открытие Дома не пришел. Хотя на мероприятие были приглашены премьер-министр Беларуси Сергей Румас и глава Минска — Анатолий Сивак.

— К сожалению, не могу сказать слова благодарности минской мэрии, потому что их нет здесь.









После официальных речей, грузинский хор спел «Беловежскую пущу», а гостей провели по небольшой экспозиции и презентовали помещение. Каха Кахадзе в это время снимал видео на селфи-палку и фотографировался с гостями. Люди уже пришли в помещение, ели угощения, пили вино, смотрели на мастер-классы по приготовлению хинкали и хлеба в тандыре.

В Доме Грузии в дальнейшем будет работать ресторан грузинской кухни с двумя направлениями — традиционная кухня и фьюжн. Также здесь откроют винный бар с погребом в цокольном этаже, магазин и музей.


— Мы собираемся устраивать тут грузинские семейные вечера, показывать старые фильмы. Это будет большой торгово-экономический дом. Здесь создается платформа для грузинских производителей — начиная от вина, заканчивая маслом, чаем и приправами, — рассказывает директор компании «Грузинские натуральные продукты» Георгий Церетели.

От первого Дома Грузии планируют создавать сеть точек в областных центрах — с музеем и рестораном.


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Теги: Минск
 
 
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