Столинский РОЧС проводит проверки

Источник материала: Навiны Палесся



Работниками Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения проведены выборочные проверки коммунального унитарного производственного предприятия «Маньковичи» и филиала КУП «Брестоблдорстрой» «Столинское дорожное ремонтно-строительное управление №141».

В рамках проведения надзорных мероприятий на объекте КУПП «Маньковичи» проведен мониторинг лицензиата, осуществляющего техническое обслуживание систем пожарной автоматики.

При проведении выборочной проверки коммунального унитарного производственного предприятия «Маньковичи» (директор Микулич Алексей Васильевич) были выявлены нарушения противопожарного законодательства, а именно:

не переработаны планы эвакуации людей при пожаре согласно форме, утвержденной Министерством по чрезвычайным ситуациям;

не заменены неисправные огнетушители в пожарном щите молочно-товарной фермы и в здании ремонтных мастерских, расположенных в аг. Белоуша;

не переработана общеобъектовая инструкция согласно форме, утвержденной Министерством по чрезвычайным ситуациям;

не обозначены места расположения огнетушителей, ручных пожарных извещателей в цехах спиртзавода;

не обозначены места расположения огнетушителей в административном здании, а также на территориях животноводческих ферм;

не определены категории по взрывопожарной опасности для складов на территории спиртзавода и др.

Нарушений в части технического обслуживания систем пожарной автоматики не выявлено.

По результатам проведённой проверки руководителю предприятия вручены акт и предписание, ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности.

При проведении выборочной проверки филиала КУП «Брестоблдорстрой» «Столинское дорожное ремонтно-строительное управление №141» (начальник Боболович Сергей Сергеевич) были выявлены нарушения противопожарного законодательства, а именно:

не обеспечена возможность свободного открывания замков на дверях, расположенных на путях эвакуации в административном здании, изнутри без ключа;

не произведена проверка работоспособности и не определена водоотдача пожарных гидрантов, с внесением данных в протокол;

не обозначены места для курения на территории асфальтобетонного завода;

не определены категории по взрывопожарной опасности для зданий и помещений, расположенных на территории асфальтобетонного завода;

не обозначены места расположения огнетушителей по всей территории ДРСУ №141.;

По результатам проведённой проверки руководителю предприятия вручены акт и предписание, ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности.