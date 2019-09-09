«Извинений принести не можем». Милиционеры выступили по делу минчанина, к которому домой ворвался ОМОН

Источник материала: Tut.by

В суде Заводского района продолжается процесс по делу минчанина Дмитрия Середы против МВД. Мужчина добивается компенсации за то, что три года назад к нему в квартиру ворвался ОМОН , силовики на глазах у жены и маленького ребенка выбили двери и окна и с применением силы задержали Середу. В тот же день стало понятно, что минчанин не причастен к преступлению, в котором его подозревали. Представители МВД тем не менее настаивают, что действовали правильно и по закону.



Дмитрий Середа. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Эта история началась с заявления в милицию двух минчанок, которые сообщили, что встретили в парке эксгибициониста. Дмитрий в тот день был с друзьями на рыбалке, в 80 км от Минска — это могли подтвердить и свидетели, и данные мобильного телефона, однако проверять эту информацию в милиции не стали. По наводке потерпевшей, которая увидела Середу в соседнем дворе, правоохранители пришли его задерживать как подозреваемого.

Важный момент — минчанина не пытались вызвать повесткой. Как пояснил в суде начальник криминальной милиции Заводского РУВД Виталий Капилевич, оперуполномоченный действовал «стандартно для таких ситуаций» — пришел на задержание с силовой поддержкой в виде ОМОН.

— Это стандартная процедура по задержанию лиц по такому роду преступлениям (уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст. 339 УК — хулиганство), сопряженным с психическими расстройствами, — пояснил Капилевич.

— Оперативник уточнял в психиатрическом диспансере, стоял ли на учете Середа? — уточнила адвокат Татьяна Подрецкая.

— Оперативник действовал, исходя из опыта по раскрытию подобных преступлений.

На данный момент, по словам начальника криминальной милиции Заводского РУВД, дело приостановлено — не установлено лицо, совершившее преступление.

— Признаете ли вы в связи с этим, что задержание Середы было ошибочным? — спросила адвокат у Капилевича.

— Однозначно нет, — заявил он. — Он не ошибочно был задержан. Он был подозреваемым, на него прямо указала потерпевшая. У нас имелось поручение следователя, мы обязаны были его задержать и доставить в Следственный комитет. Оперуполномоченный представлялся, предлагал открыть дверь. Но Середа скрывался и забаррикадировался.

— Где он скрывался? В собственной квартире? — уточнила Татьяна Подрецкая.

— В собственной квартире, — настаивает представитель Заводского РУВД. — У нас были неоднократные случаи силового сопротивления, уничтожения вещественных доказательств, попытки совершить суицид, так что сотрудники действовали в соответствии с ситуацией.

— Считаете ли вы необходимым принести извинения Середе? — спросила адвокат.

— Считаю, что сотрудники действовали в соответствии с законом. Никаких извинений в этой части мы принести просто не можем.

— Но служебная проверка показала, что сотрудники нарушили закон. Вы оспариваете эти выводы?

— Оспаривать их я не могу, — заявил Виталий Капилевич. — Но выводы были сделаны преждевременно, не было изучено законодательство.

— Вы считаете, начальник ГУВД Мингорисполкома Барсуков подписал ошибочное заключение?

— Однозначно, — сказал в суде начальник криминальной милиции Заводского РУВД.

Александр Барсуков был начальником минской милиции с 2011 по 2017, на данный момент — заместитель министра внутренних дел. Через месяц после инцидента Дмитрий Середа ходил на прием к Барсукову, который заявил , что извиняться за действия своих подчиненных до получения результатов проверки он не намерен.

Руководил силовой операцией оперуполномоченный Александр Нущик, его также допросили в суде. Именно Нущик был привлечен к дисциплинарной ответственности, впрочем, взыскание было досрочно снято. На подведении итогов работы сотрудников уголовного розыска Минска за 2017 год Александр Нущик был признан лучшим оперативным сотрудником, о чем свидетельствовало фото на доске почета в главном управлении внутренних дел Мингорисполкома. Нущик также получил повышение — теперь он старший оперуполномоченный в Заводском РУВД.

На большинство вопросов в суде Александр Нущик отвечает «не помню», «затрудняюсь ответить». Однако в ходе его допроса выяснилось, что оперативник в вайбере отправлял потерпевшим фото подозрительных мужчин, выясняя, узнают ли они среди них нарушителя.

— Что за процессуальное действие вы таким образом осуществляли? И имели ли вы право это делать? — спросила у него адвокат.

— Затрудняюсь ответить, — заявил Александр Нущик.

В суде зачитали рапорт, на основании которого оперуполномоченный Александр Нущик принял решение привлечь к задержанию ОМОН. В документе за подписью Нущика указывается, что накануне он опросил двух соседок, которые заявили, что Середа живет в квартире с женщиной и ребенком, периодически скандалит. Далее идет приписка от самого оперуполномоченного, что имеются основания полагать: подозреваемый может оказать сопротивление. На основании чего он пришел к такому выводу, Нущик не пояснил.

Дмитрия Середу задержали 4 августа. По материалам проверки, решение о привлечении ОМОНа оформлено без даты, но в левом верхнем углу стоит резолюция начальника милиции общественной безопасности Ивана Кубракова (на данный момент он возглавляет минскую милицию) — «согласовано», подпись и дата — 5 августа, то есть на следующий день после реального задержания.

Через три месяца после инцидента соседок допрашивал следователь. Обе женщины заявили, что ничего негативного о Середе они оперативнику не сообщали. Более того, практически ничего не знали про соседа. Женщина, которая живет этажом ниже также рассказала, что оперативник предупредил ее, что Середу подозревают в совершении преступления, что задерживать его приедет ОМОН. Оперуполномоченный осмотрел расположение комнат в квартире соседки, заглянул на балкон. Именно с балкона при помощи альпинистского снаряжения и запрыгивали в квартиру Середы правоохранители. Соседка предупредила, что у соседей есть ребенок, Нущик при ней позвонил кому-то и передал информацию про ребенка. Несмотря на это, решение о силовом задержании не отменили.

— Вы признаете, что нарушили закон? — уточнила у Александра Нущика адвокат.

— Я действовал в рамках закона. Сотрудники органов внутренних дел имеют право беспрепятственно входить в жилое помещение…

- В каком случае?

— Затрудняюсь ответить, — заявил милиционер.

Судья напомнила Нущику ст. 25 Закона «Об органах внутренних дел» , где указано, что сотрудник органов внутренних дел действительно имеет право беспрепятственно входить в жилье и при необходимости даже повреждать запирающие устройства, но есть важное условие — у оперативника должны быть достаточные основания полагать, что в квартире совершается или совершено преступление либо там находится подозреваемый, который скрывается от правоохранительных органов или уклоняется от отбытия наказания. Что из вышеперечисленного позволило Нущику отдать приказ ломать двери и выбивать окна?

— Середа скрывался, он не открыл нам двери, — пояснил правоохранитель в суде.

— Вы понимаете разницу между «не открыл двери» и «скрывался»? — уточнила у Нущика судья. — Или для вас это тождественные понятия?

— Затрудняюсь ответить.

— А как вы убедились, что Середа находится в квартире? — спросила судья.

— Я позвонил на домашний номер. Он поднял трубку, я услышал мужской голос и положил трубку.

— А как вы по голосу определили, что это Середа, а не родственник, который приехал к нему в гости, или друг?

— Затрудняюсь ответить.

Как прозвучало сегодня в суде, по обстоятельствам этого дела оперуполномоченного допрашивали не менее 12 раз. В разговоре с правоохранителями он называл обстоятельства задержания Середы и события, которые этому предшествовали.



Так выглядели двери квартиры после штурма. Фото со страницы Дмитрия Середы в Facebook

А вот как события того дня вспоминает Дмитрий Середа:

— Проснулся я от шума, подумал: может, потолок падает? Выбежал в коридор, смотрю — трясется дверная коробка. Жена с ребенком спала в другой комнате. У меня шок, думаю, что это за бандиты. Попытался позвонить — телефон не работает. Прибегаю на кухню — а там, за окном, кто-то в черном пытается забраться, кричит на меня. Я был без очков, не сразу понял, что это милиция. Они же не звонили в двери, не пытались нормально зайти. Я побежал к жене и дочке, слышу — окно разбивается, залетают мужики, начинают орать: «Лицом на пол!», а в руках — оружие. Как мы это пережили, это вообще ужас. Дочка, бедная, сидит, руки вперед выставила. За что задерживают и что вообще произошло, мне не объяснили. Никакие документы не предоставили. «Нечего было своими причиндалами размахивать», — вот единственное, что я тогда услышал и, конечно, ничего не понял. Никакого сопротивления я не оказывал. Но меня силой задержали, потом еще били в машине.

В суде стало известно, что один из сотрудников ОМОН по фамилии Ковальчук признался, что применил силу и спецсредства в отношении Середы, хотя тот сопротивления не оказывал. Информация об этом содержится в материалах проверки.

Александр Нущик настаивает, что закон не нарушал.

— Я не считаю, что надо извиняться, если вина Середы не была доказана. Я закон не нарушал.

— А как вы прокомментируете выводы служебной проверки, согласно которым вас привлекли в дисциплинарной ответственности? Выходит, вы все-таки нарушили закон? — уточнила у оперуполномоченного адвокат.

— Это мое личное, я не буду отвечать. Я не оспаривал дисциплинарное взыскание, потому что я не такой человек. Я никуда не хожу и не жалуюсь, на людей никогда не обижаюсь.

Дмитрий Середа и его семья добиваются, чтобы им принесли извинения и выплатили компенсацию 3 тысячи рублей — это деньги, потраченные на ремонт после погрома, лечение и юридическую помощь. Также Дмитрий третий год добивается, чтобы виновных привлекли к уголовной ответственности по факту злоупотребления служебными полномочиями (по ч. 3 ст. 426 УК — наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет. — Прим. TUT.BY). Дело семь раз то возбуждалось, то прекращалось. Сейчас снова проходит проверка в СК.

На совещании с силовиками Александр Лукашенко раскритиковал чрезмерную жестокость правоохранителей при задержании людей:

— Видите ли, вершители судеб! Ворвавшись в дом при детях, беременных женах, положить человека мордой в пол, как у вас принято говорить, заломить руки, поломать несколько ребер, и сотрясение мозга — это как минимум.

Сегодня в суде также выступили врачи, которые подтвердили, что и Дмитрий Середа, и его родные, в том числе дочь, после инцидента обращались за медицинской помощью. Детский психиатр отметил, что пережитый стресс может в будущем сказаться на здоровье ребенка. Процесс по делу о выплате компенсации продолжается.