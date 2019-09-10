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«Возмещение ущерба справедливо». Глава МВД прокомментировал дело минчанина, к которому ворвался ОМОН

11.09.2019 18:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр внутренних дел Юрий Караев прокомментировал приговор суда Заводского района, который признал, что действиями милиции минчанину Дмитрию Середе причинен материальный вред на сумму более чем 2800 рублей, сообщает телеграм-канал пресс-секретаря ведомства Ольги Чемодановой.


Министр внутренних дел Юрий Караев. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сегодня, 11 сентября, суд Заводского района признал, что действиями сотрудников милиции причинен материальный вред минчанину Дмитрию Середе. В августе 2016 года с целью задержания указанного гражданина по подозрению в совершении преступления сотрудники милиции при силовой поддержке бойцов ОМОНа проникли в квартиру, где живет семья Середы, говорится в сообщении ведомства. При этом были повреждены балконная и входная двери, выбиты стекла.

МВД обращает внимание, что к моменту задержания Дмитрия Середы уже было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК Республики Беларусь по факту совершения хулиганских действий в отношении двух женщин, одна из которых непосредственно указывала на Дмитрия Середу как на лицо, совершившее в ее отношении противоправные действия. 4 августа 2016 года, после проникновения в квартиру, Середа был задержан и водворен в ИВС. Однако впоследствии его причастность к совершению преступления подтверждена не была. Дмитрий Середа был освобожден под обязательство о явке.

Позиция ведомства, сообщает пресс-секретарь, такова: объективно действия сотрудников уголовного розыска при задержании не соответствовали складывающейся ситуации, а избранная тактика применения спецподразделений была неверной.

МВД сообщило, что сотрудники, принимавшие решение о задержании, а также руководители, осуществляющие ведомственный контроль, по результатам проведения служебной проверки привлечены к дисциплинарной ответственности. Также приняты меры по недопущению подобных ситуаций впредь.

— Возмещение причиненного ущерба законно и справедливо. МВД не будет обжаловать решение суда, — прокомментировал ситуацию министр внутренних дел Юрий Караев.

Сейчас в МВД проводится определенная работа по совершенствованию порядка и оснований применения специальных подразделений для оказания силовой поддержки, сообщила Чемоданова.

Напомним, три года минчанин Дмитрий Середа добивался, чтобы сотрудников милиции, виновных в том, что его ошибочно задержали, привлекли к ответственности. За это время семь раз то возбуждалось, то закрывалось уголовное дело — по факту злоупотребления служебными полномочиями (по ч. 3 ст. 426 УК — наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет). По словам Середы, на днях из СК снова пришел отказ, но мужчина и дальше намерен добиваться справедливости.

Представители МВД, ГУВД Мингорисполкома и Заводского РУВД, которых ранее допросили в суде Заводского района, заявили, что сотрудники милиции действовали в рамках закона, что просить прощения у семьи Середы им не за что.

 
 
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Министр внутренних дел Юрий Караев прокомментировал приговор суда Заводского района, который признал, что действиями милиции минчанину Дмитрию Середе причинен...
 
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