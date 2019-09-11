Фейерверк у Дворца спорта и президентский оркестр на Октябрьской. Куда пойти в Минске в День города

Источник материала: Tut.by

14 сентября Минск будет отмечать День города. Но праздничные мероприятия запланированы с 13 по 15 число. Программа развлечений и время начала фейерверка — в нашем материале.

Площадка у Дворца спорта





В пятницу и субботу возле Дворца спорта будут проходить мероприятия к закрытию мотосезона H.O.G. Rally Minsk 2019. Тут выступят мотокаскадеры, будет мотопарад, фудкорт, в течение двух дней на сцене будет играть музыка, 13 сентября вечером выступят Nuteki, а 14-го концерт закроют группа «7Б» и рэпер ST.

Перед фейерверком 14 сентября в 22.45 на воде устроят шоу Night FLYboard — выступающие будут парить над рекой на флайбордах.





Также 13 и 14 сентября у Дворца спорта до 18 часов пройдут соревнования на звание сильнейшего пожарного-спасателя. В конкурсе будут участвовать представители МЧС со всей страны, а также спасатели из девяти зарубежных стран. В конкурсе принимают участие и девушки.

Фейерверк начнется в районе Дворца спорта в 23.00.

Верхний город





На площади Свободы 14 сентября с 12 до 17 часов - международный проект «Минск интернациональный», который расскажет о праздниках национальных культур.

Затем у Ратуши с 20.30 начнется концерт с выступлением артистов балета Белорусского государственного академического музыкального театра.

Также 14 сентября можно попасть в Минскую городскую ратушу. В 15 часов там состоится презентация книги известного минского архитектора Сергея Багласова «Возрождение исторического центра Минска. 1980 — 2016 гг. Научно-реставрационный отчет научного руководителя объекта (документальная хроника)».

Октябрьская площадь

14 сентября в 20 часов на Октябрьской площади будут награждать минчан года. По этому поводу здесь пройдет праздничный концерт, будет даже президентский оркестр.

Парковая зона на Победителей и Машерова





14 и 15 сентября в парковой зоне на проспекте Победителей будет проходить фестиваль исторической реконструкции «Мінск старажытны». Среди участников клубы из Беларуси, Украины, России, Нидерландов, Италии, США и Китая. Обычно здесь восстанавливают древний быт, проводят мастер-классы и устраивают зрелищные поединки.

Также в воскресенье в 15 сентября в парке Победы пройдет День танкиста, где выступят «Звери», «Воплі Відоплясова», «Крамбамбуля», а хедлайнером станет группа The Offspring.





В воскресенье пройдет еще и фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями «Мастацтва жыць, тварыць мастацтва» в Минском городском дворце культуры. Рядом — город-мастеров с мастер-классами и интерактивными площадками.

Подробную программу мероприятий в районах города можно посмотреть тут .