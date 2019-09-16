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32 года успешной работы по восстановлению озонового слоя

17.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Тема празднования в 2019 году – «32 года успешной работы по восстановлению озонового слоя». 

Секретариат Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальского протокола отмечает, что это были годы успешного международного сотрудничества в сфере охраны озонового слоя и климата. Достигнутые результаты свидетельствуют о том, что нужно поддерживать импульс, чтобы обеспечить дальнейшие активные действия, направленные на оздоровление планеты. Благодаря Монреальскому протоколу потребление различных химических озоноразрушающих веществ сократилось на 99 %. Последняя научная оценка состояния озонового слоя, выполненная в 2018 году, показывает, что озоновый слой восстанавливается со скоростью 1-3 % за десятилетие, начиная с 2000 года. При прогнозируемых скоростях озоновый слой над Северным полушарием в средних широтах может полностью восстановится в 2030-х годах, восстановление озона над Южным полушарием ожидается в 2050-х годах, а над полярными регионами – к 2060 году. С учетом того, что многие озоноразрушающие вещества, являются мощными парниковыми газами, усилия по охране озонового слоя также способствовали борьбе с изменением климата путем предотвращения, по оценкам ученых, 135 миллиардов тонн выбросов в эквиваленте СО2 в период с 1990 года по 2010 год. 

Секретариат призывает стороны сохранять бдительность и устранять любое незаконное обращение с озоноразрушающими веществами по мере возникновения, а также поддержать Кигалийскую поправку к Монреальскому протоколу, направленную на поэтапное сокращение гидрофторуглеродов (ГФУ), являющихся мощными парниковыми газами. По научным оценкам поправка, вступившая в силу 1 января 2019 года, позволит избежать повышение глобальной температуры на 0,4 °C к концу века, продолжая при этом защищать озоновый слой. Сочетая действия по поэтапному отказу от ГФУ с повышением энергоэффективности в сфере охлаждения и кондиционирования воздуха, можно добиться больших климатических преимуществ.  

Ход и результаты выполнения Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, в Республике Беларусь будут обсуждаться в программе «Актуальный микрофон» на первом канале белорусского радио в 12:00 17 сентября 2019 года, а также в рамках пресс-конференции, которая состоится 16 сентября 2019 года в Доме прессы. 

В мероприятиях принимают участие специалисты Минприроды, Национального научно-исследовательского центра мониторинга озоносферы, Ассоциации предприятий индустрии микроклимата и холода.

http://minpriroda.gov.by

 
 
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Всемирный день охраны озонового слоя отмечается ежегодно 16 сентября в память о подписании в этот день в 1987 году Монреальского протокола по веществам, разрушающим...
 
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