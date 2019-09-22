«Если б я был мэр». Житель Витебска знает, как обезопасить пешеходов на переходах

Источник материала: Tut.by

На конкурс «Если б я был мэром» пришло письмо от студента Витебского государственного медицинского университета Владимира Сапего. Молодой человек предлагает улучшить безопасность на дорогах города — установить на пешеходных переходах автономную систему освещения. По мнению нашего читателя, это экологично, рационально и эффективно.

Подробнее о конкурсе «Если б я был мэром» — здесь . Победитель получит от редакции TUT.BY 300 рублей (и, возможно, его будет ждать еще один сюрприз). Ждем ваших писем!

«Если бы я был мэром, в первую очередь обратил бы внимание на безопасность дорожного движения в Витебске. Причиной аварий нередко становится нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов. Пешеходы зачастую переходят дорогу в неустановленных местах.



ДТП на улице Замковой 8 сентября. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Один из трагических примеров. 8 сентября около часа ночи на улице Замковой 29-летний водитель такси Renault Logan сбил 42-летнюю женщину. Она умерла на месте происшествия. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.

По этой аварии еще нет выводов. Однако, считаю, одной из причин трагедии стал недостаточно освещенный переход.



Переход на улице Замковой. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Поэтому хочу предложить: для лучшего освещения нерегулируемых пешеходных переходов на них нужно установить автономную систему освещения.

Питание таких прожекторов можно осуществить за счет установки солнечной батареи, которая будет заряжаться днем. Приборы должны находиться с каждой стороны переходов.



Автономная система освещения. Иллюстративное фото

Автономная система освещения, оснащенная датчиком движения, обеспечит хорошую видимость пешеходов, переходящих проезжую часть в темное время суток. Эта мера безопасности на дорогах — не ноу-хау. Такая практика есть в разных городах, в том числе и в нашей столице. Однако в Витебске эта система не используется. Так почему бы не начать применять этот способ безопасности на дорогах и в нашем городе?».

По статистике ГАИ, за 8 месяцев 2019 года в Витебске произошло 55 ДТП, в них получили травмы 56 человек, погибли — 5.