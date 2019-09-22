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«Если б я был мэр». Житель Витебска знает, как обезопасить пешеходов на переходах
23.09.2019 16:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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«Если бы я был мэром, в первую очередь обратил бы внимание на безопасность дорожного движения в Витебске. Причиной аварий нередко становится нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов. Пешеходы зачастую переходят дорогу в неустановленных местах.
Один из трагических примеров. 8 сентября около часа ночи на улице Замковой 29-летний водитель такси Renault Logan
По этой аварии еще нет выводов. Однако, считаю, одной из причин трагедии стал недостаточно освещенный переход.
Поэтому хочу предложить: для лучшего освещения нерегулируемых пешеходных переходов на них нужно установить автономную систему освещения.
Питание таких прожекторов можно осуществить за счет установки солнечной батареи, которая будет заряжаться днем. Приборы должны находиться с каждой стороны переходов.
Автономная система освещения, оснащенная датчиком движения, обеспечит хорошую видимость пешеходов, переходящих проезжую часть в темное время суток. Эта мера безопасности на дорогах — не ноу-хау. Такая практика есть в разных городах, в том числе и в нашей столице. Однако в Витебске эта система не используется. Так почему бы не начать применять этот способ безопасности на дорогах и в нашем городе?».
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Наш читатель Владимир предлагает улучшить безопасность на дорогах города. А что можете предложить местным властям вы, витебляне?
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