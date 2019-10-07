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С начала года семейный капитал в Минской области получили более 1200 семей

08.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

– Семейный капитал зачисляется на депозитный счет. Для участия в данной программе необходимо подавать заявление в исполнительные комитеты семьям, в которых рождается третий и последующий дети. Реализовать его можно досрочно на платные услуги здравоохранения. На сегодняшний день на территории города Жодино никто этим не воспользовался. За период реализации программы назначено положительных решений исполкомов 550, – сообщила Любовь Радашкевич, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите населения Жодинского городского исполнительного комитета.

К слову, в Минской области за 4 года действия программы семейный капитал получили более 11,5 тыс. многодетных семей. Средства могут быть использованы на улучшение жилищных условий, а также на оплату образования, лечение.

http://minsk-region.gov.by

 
 
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Больше всего семей в Молодечненском, Минском и Борисовском районах.
 
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