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Подготовка к «Дажынкам» – на контроле

10.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минской области зарегистрировано 42 объекта в
г. Борисове, где велись строительно-монтажные работы, заказчиками которых являются УП «Жилье» и ГП «УКС Борисовского района». Инспекция принимала активное участие в процессе подготовки к фестивалю тружеников села, осуществляя контрольные и надзорные функции на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта. Большое внимание сотрудники инспекции уделили выполнению требований по надлежащему состоянию и порядку на строительных площадках. По результатам мероприятий технического (технологического, поверочного) характера выявлены 23 площадки, обустройство которых не соответствует действующим методическим указаниям по организации и содержанию строительной площадки или типовым решениям, утвержденным Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, выдано 61 требование (предписание) на устранение нарушений.
В ходе посещения 72 объектов выявлены 604 нарушения. Выдано 61 требование (предписание) на устранение нарушений, а также вынесено 10 административных взысканий.
Среди основных причин плохого качества строительства можно выделить недостаточный уровень инженерно-технологической подготовки производства, низкую квалификацию инженерно-технических работников организаций, отсутствие в большинстве случаев действенного авторского и технического надзора, которые играют немаловажную роль в обеспечении качества строительных объектов.
Ярким примером в этом отношении является школа в микрорайоне №6 г.Борисова. Строительство объекта, начатое в январе 2018 года в рамках договорных обязательств, было сорвано. Генподрядчиком выступало МО УП «Минскоблсельстрой». Заказчиком ГП «УКС Борисовского района» были проведены подрядные торги по выбору нового генподрядчика. Победителем торгов стала подрядная организация ОАО «СУ №153» (директор Г.Г. Бойко). В настоящее время строительно-монтажные работы подходят к завершению, объект готовится к приемке его в эксплуатацию.
Есть в Борисове много проблемных вопросов, касающихся строительства жилых домов. Так, при возведении многоквартирных жилых домов по ул. Лопатина в микрорайоне «Север» (генподрядная организация ОАО «Строительный трест №21»), по ул. Ватутина и ул. Ковалевского (генподрядная организация ОАО «Борисовжилстрой») выявлено немало недостатков в организационно-технической подготовке строительства объектов, есть замечания по качеству строительно-монтажных работ и применяемых материалов, соответствию их требованиям стандартов и техническим нормативным правовым актам. В отношении вышеперечисленных жилых домов наблюдается тенденция неоднократного приостановления строительства, невыполнение графиков производства работ, и в конечном итоге это приводит к превышению сроков строительства объектов. Поэтому соблюдение нормативных сроков строительства жилых домов находится под особым контролем инспекции.
Основной упор при подготовке города к «Дажынкам» сделан на благоустройство. Значительный вклад в решение этого вопроса внесен подрядной организацией филиал ДСУ №64 ОАО «Строительно-монтажный трест №8», который является одним из основных подрядчиков по благо-устройству Борисова. За время выполнения строительно-монтажных работ организация показала себя как исполнительный подрядчик, выполняющий договорные обязательства в установленные сроки. Филиал укомплектован высококвалифицированным персоналом, который проявляет ответственность за взятые на себя обязательства, мобильность в решении технических задач, гибкость, инициативу и оперативность, своевременно и качественно выполняет работы. Филиал внес весомый вклад в подготовку Борисова к «Дажынкам»: выполнена реконструкция улицы Гагарина от перекрестка с ул. Строителей до перекрестка с ул. М.Горького; осуществляются дорожные работы в районе реконструкции моста через реку Березину по ул.Гагарина, включая транспортную развязку по типу «кольцо» на перекрестке с ул.Н.-Неман, в районе магазина «Алми». Также восстановлено дорожное покрытие улиц города общей площадью 92 625 м², пешеходные дорожки; проведен ремонт покрытий проездов и тротуаров дворовых территорий по проспекту Революции, улице Чапаева и бул. Гречко. Работники филиала добросовестно отнеслись к выполняемой работе, трудились весь летний сезон практически без выходных
и сверхурочно.
Инспекцией постоянно проводится контроль за соблюдением всеми участниками строительной деятельности требований технических нормативных правовых актов, а также утвержденной проектной документации, за соответствием используемых при строительстве материалов, изделий и конструкций проектным решениям и сертификатам для обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности объектов строительства.
Борисовский отдел инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минской области

 
 
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12 октября в Борисове состоитсяпраздник тружеников села «Дажынкi». В рамках подготовки к фестивалюпроводились масштабные работы по реконструкции улицы Гагарина, а...
 
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