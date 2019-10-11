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На самом деле есть, на что посмотреть и что купить! По всей территории праздничной площадки организованы фуд-корты ,которые предлагают гостям не только традиционные шашлыки, но и блюда разных кухонь мира - плов, пиццы, бургеры, венские вафли и другие блюда.

Также практически каждый стенд подготовил развлечения для маленьких гостей праздника - ростовые куклы, карусели, аквагримм, конкурсы и подарки - приходите с детьми!

До обеда все мероприятия проходят на территории у "Борисов-Арены", вход свободный!