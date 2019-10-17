«Испытывает нравственные страдания». Председатель райисполкома хочет отсудить у блогера Nexta 10 тысяч

Источник материала: Tut.by

В своем исковом заявлении председатель Слонимского райисполкома Геннадий Хомич просит опровергнуть информацию, размещенную в Telegram-канале Nexta и взыскать с блогера Степана Путило 10 тысяч рублей.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сегодня на предварительное заседание в суд Минского района пришли только защитники Геннадия Хомича и несколько журналистов. Ответчик не явился, хотя, по словам секретаря, был извещен должным образом. Защитить свою честь и достоинство председатель Слонимского райисполкома решил после того, как 10 августа в Telegram-канале Nexta была опубликована информация о том, что якобы чиновник был задержан пьяным за рулем, но наказания не понес, потом при таких же обстоятельствах была задержана его супруга, но уже не местными сотрудниками ГАИ, а спецподразделением «Стрела». Чиновник якобы попытался жену «выручить». И при этом, по словам Nexta, тоже был пьян.

По мнению адвокатов Геннадия Хомича, такая публикация создает негативное впечатление об их доверителе, причиняет ему моральный вред и умаляет честь и достоинство. Сам истец в суд не пришел.

— Привлекался ли Хомич к административной или уголовной ответственности в 2019 году? — обращается к защитникам судья Александр Староказников.

— В материалах уголовного дела есть сведения, что Геннадий Болеславович не лишался управлением транспортного средства, как и его супруга, — отвечает адвокат Мария Колесова-Гудилина.

Она также поясняет: в настоящий момент нет никакого административного или уголовного процесса в отношении Хомича.

Почему вообще представители председателя исполкома решили, что Nexta принадлежит Степану Путило? В качестве доводов защита приводит публикации на TUT.BY и kyky.org, где блогер сам подтверждает эту информацию. Кроме того, в Telegram-канале он опубликовал исковое заявление и повестку в суд.

Если сперва в качестве моральной компенсации было заявлено 50 тысяч рублей, то сегодня уже 10 тысяч.

— Чем обоснован этот размер? — уточняет судья.

— Наш доверитель работает в этой должности с 2018 года. В отношении него распространена недостоверная информация, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию. Хомич испытывает нравственные страдания, они связаны с чувством переживания, осознанием того, что окружающие его осуждают, — выступает в суде защитник истца.

Как отмечает адвокат, статья Nexta получила большой резонанс, была перепечатана несколькими сайтами. Кстати, к ним также предъявлены судебные иски, по одному из которых было заключено мировое соглашение.