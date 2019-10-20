В Минске несколько дней ищут 27-летнего мужчину. Он дезориентирован, страдает провалами в памяти

Источник материала: Tut.by

В Минске пропал 27-летний Алексей Карманов. 16 октября он вышел из дома и пропал, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».





Мужчина инвалид II группы. Волонтеры отмечают, что он дезориентирован, страдает провалами в памяти.

Мужчина проживает в Минске на ул. Полевая, 36. 16 октября в 10.00 он вышел из дома в неизвестном направлении и пропал.

Установлено, что 18 октября в 3.30 он находился вблизи ул. Орловская, д. 58. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просьба сообщить по номерам телефонов ПСО «Ангел»: 7733 (для всех мобильных операторов), +375 33 6666−856, +375 33 6666−033 либо 102.