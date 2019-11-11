ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мы все глядим в Наполеоны»: заметки на полях одного убийства

12.11.2019 11:47 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Два дня назад историк с европейским именем убил и расчленил свою юную подругу, аспирантку и соавтора. Олег Соколов был доцентом Санкт-Петербургского государственного университета, а также председателем научного совета Российского военно-исторического общества. Стоял у истоков реконструкторского движения в России. Был награжден французским орденом Почетного легиона. Консультировал не только россиян, но и французов, создающих фильмы по эпохе Наполеона. Бывал Соколов и в Беларуси.

Юлия Чернявская, культуролог, литератор, драматург

Соколов был пойман в момент, когда пытался утопить в Мойке рюкзак с отрубленными конечностями Анастасии. Голова девушки оставалась в квартире, где ее и нашли. На допросе признался в том, что подумывал и о самоубийстве: он хотел нарядиться в бутафорский костюм Наполеона и покончить с собой в Петропавловской крепости на глазах у туристов.

Судя по всему, Олег Соколов умел очаровывать. И унижать тоже умел. Человек-качели. Некоторым — их не так уж и мало — нравится кататься на подобных аттракционах: недостатка в почитателях Соколов не имел.

Как говорят студенты и коллеги, он был харизматичным лектором, не терпящим возражений и упоенным не только темой лекций, но и собой. Иногда, как бы забывшись, начинал говорить на лекциях и экзаменах по-французски

Этот человек очень увлечен фигурой Наполеона и мог сказать во время лекции: «Когда по моему приказу войска открыли огонь»…

Студента, который имел неосторожность задать Соколову неудобный вопрос, пинками и зуботычинами изгнали из аудитории поклонники доцента. Соколов с удовлетворением наблюдал за тем, как его «братки» бьют несогласного. На YouTube есть видео, желающие могут ознакомиться.

Он любил рядиться в Наполеона (или, на худой конец, в одного из наполеоновских маршалов). Как-то устроил грандиозный скандал, когда на бородинской годовщине в «наполеоны» выбрали кого-то другого. Впечатляет антураж его квартиры, в том числе, и портрет хозяина в облике Бонапарта.

Почитатели доцента называли его «сир». Такова была форма обращения к монарху в ряде европейских стран. На русский ее обычно переводят:"Ваше Величество". Возможно, это начиналось, как игра, но, похоже, в какой-то момент стало восприниматься всерьез. Человек потерял чувство реальности, его осенило: я — инкарнация Наполеона, не более, не менее.

Известно, что в отношении девушек он вел себя то обольстительно, то жестоко. По данным «Московского комсомольца», уже больше десяти лет назад на него было написано заявление в полицию. Но кто была эта девушка, которую били, душили, привязывали к стулу, к лицу которой подносили утюг? Просто девушка. А Соколов, с ног до головы обвешанный регалиями, был любимцем Мединского, дружил с Виктором Батуриным, родственником тогдашнего всесильного мэра Москвы Лужкова. Его ценили как ученого, восхищались его блистательными выступлениями.


Олег Соколов в суде. Фото: Reuters

И все всё знали — и о связях со студентками, и об унижении студентов, и о «сире», и о том, как его «войска открыли огонь»…

Не имею ни желания, ни полномочий выставлять диагноз. Однако на ум сразу же приходит термин «бред величия». Еще в первой половине ХХ века чуть ли не в каждой соответствующей больнице проходил лечение хоть один «наполеон». Имя великого полководца все еще было на слуху, и отождествление с ним у людей с большими амбициями происходило автоматически. Но это вопрос к психиатрам. Другой вопрос: почему его не попросили из университета? Да понятно, из нежелания выносить мусор из избы, из-за страха перед регалиями и знакомствами. Из-за известности и статуса. Ну, и контакты с Францией еще никому не мешали.

К слову. Во всей этой истории есть еще один неприметный, на первый взгляд, слой.
Недавно стало известно о сотрудничестве Соколова с Марин Ле Пен, лидером французской крайне правой партии «Национальный фронт».

Это симптоматично. После долгого периода маргинальности «сторонники сильной руки» фактически или «духовно» побеждают не только в бывшем СССР, но и во многих странах Запада": за ту же Ле Пен в 2017 году проголосовала треть Франции. Мы чаще и чаще читаем о либерализме — «гнилой», а о гуманизме — «слюнявый». Такие эпитеты были популярны во времена СССР — и вот опять. Почитание тиранов, которое, казалось бы, постепенно преодолевалось, пошло по новому кругу. Помпезные парады, военные постановки, портреты Сталина, которые несут не старики, нет, молодые люди на парадах… В фильмы и сериалы вернулся прежний положительный герой — человек в погонах. А эполеты — это же еще привлекательнее.

В сверкающее зло влюбляются не только неопытные студентки. Больной человек со сверхценными идеями приобретает страшное обаяние в глазах толпы. И чем больше у него жертв — тем сильнее это обаяние. Люди все чаще жаждут «наполеона», «гитлера», «сталина», ну, на худой момент хотя бы Путина или Трампа. А где есть спрос — есть предложение.

Говорят, первыми гибнут безвинные. Погибла юная девушка, полюбившая чудовище. Как не допустить других трагедий? Да, конечно, нужны и психиатры, и специалисты по гендеру, и университетские реформы… Но если не остановить возродившегося культа сильной руки, то не поможет никто и никогда.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два дня назад историк с европейским именем убил и расчленил свою юную подругу, аспирантку и соавтора. Олег Соколов был доцентом Санкт-Петербургского...
 
Новости дня
Новости общества
 
«У моей дочери и ее жены есть ребенок». Истории родителей ЛГБТ-детей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика