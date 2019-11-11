«Мы все глядим в Наполеоны»: заметки на полях одного убийства

Источник материала: Tut.by

Два дня назад историк с европейским именем убил и расчленил свою юную подругу, аспирантку и соавтора. Олег Соколов был доцентом Санкт-Петербургского государственного университета, а также председателем научного совета Российского военно-исторического общества. Стоял у истоков реконструкторского движения в России. Был награжден французским орденом Почетного легиона. Консультировал не только россиян, но и французов, создающих фильмы по эпохе Наполеона. Бывал Соколов и в Беларуси.

Юлия Чернявская, культуролог, литератор, драматург

Соколов был пойман в момент, когда пытался утопить в Мойке рюкзак с отрубленными конечностями Анастасии. Голова девушки оставалась в квартире, где ее и нашли. На допросе признался в том, что подумывал и о самоубийстве: он хотел нарядиться в бутафорский костюм Наполеона и покончить с собой в Петропавловской крепости на глазах у туристов.

Судя по всему, Олег Соколов умел очаровывать. И унижать тоже умел. Человек-качели. Некоторым — их не так уж и мало — нравится кататься на подобных аттракционах: недостатка в почитателях Соколов не имел.

Как говорят студенты и коллеги, он был харизматичным лектором, не терпящим возражений и упоенным не только темой лекций, но и собой. Иногда, как бы забывшись, начинал говорить на лекциях и экзаменах по-французски

Этот человек очень увлечен фигурой Наполеона и мог сказать во время лекции: «Когда по моему приказу войска открыли огонь»…

Студента, который имел неосторожность задать Соколову неудобный вопрос, пинками и зуботычинами изгнали из аудитории поклонники доцента. Соколов с удовлетворением наблюдал за тем, как его «братки» бьют несогласного. На YouTube есть видео, желающие могут ознакомиться.

Он любил рядиться в Наполеона (или, на худой конец, в одного из наполеоновских маршалов). Как-то устроил грандиозный скандал, когда на бородинской годовщине в «наполеоны» выбрали кого-то другого. Впечатляет антураж его квартиры , в том числе, и портрет хозяина в облике Бонапарта.

Почитатели доцента называли его «сир». Такова была форма обращения к монарху в ряде европейских стран. На русский ее обычно переводят:"Ваше Величество". Возможно, это начиналось, как игра, но, похоже, в какой-то момент стало восприниматься всерьез. Человек потерял чувство реальности, его осенило: я — инкарнация Наполеона, не более, не менее.

Известно, что в отношении девушек он вел себя то обольстительно, то жестоко. По данным « Московского комсомольца », уже больше десяти лет назад на него было написано заявление в полицию. Но кто была эта девушка, которую били, душили, привязывали к стулу, к лицу которой подносили утюг? Просто девушка. А Соколов, с ног до головы обвешанный регалиями, был любимцем Мединского, дружил с Виктором Батуриным, родственником тогдашнего всесильного мэра Москвы Лужкова. Его ценили как ученого, восхищались его блистательными выступлениями.



Олег Соколов в суде. Фото: Reuters

И все всё знали — и о связях со студентками, и об унижении студентов, и о «сире», и о том, как его «войска открыли огонь»…

Не имею ни желания, ни полномочий выставлять диагноз. Однако на ум сразу же приходит термин «бред величия». Еще в первой половине ХХ века чуть ли не в каждой соответствующей больнице проходил лечение хоть один «наполеон». Имя великого полководца все еще было на слуху, и отождествление с ним у людей с большими амбициями происходило автоматически. Но это вопрос к психиатрам. Другой вопрос: почему его не попросили из университета? Да понятно, из нежелания выносить мусор из избы, из-за страха перед регалиями и знакомствами. Из-за известности и статуса. Ну, и контакты с Францией еще никому не мешали.

К слову. Во всей этой истории есть еще один неприметный, на первый взгляд, слой.

Недавно стало известно о сотрудничестве Соколова с Марин Ле Пен, лидером французской крайне правой партии «Национальный фронт».

Это симптоматично. После долгого периода маргинальности «сторонники сильной руки» фактически или «духовно» побеждают не только в бывшем СССР, но и во многих странах Запада": за ту же Ле Пен в 2017 году проголосовала треть Франции. Мы чаще и чаще читаем о либерализме — «гнилой», а о гуманизме — «слюнявый». Такие эпитеты были популярны во времена СССР — и вот опять. Почитание тиранов, которое, казалось бы, постепенно преодолевалось, пошло по новому кругу. Помпезные парады, военные постановки, портреты Сталина, которые несут не старики, нет, молодые люди на парадах… В фильмы и сериалы вернулся прежний положительный герой — человек в погонах. А эполеты — это же еще привлекательнее.

В сверкающее зло влюбляются не только неопытные студентки. Больной человек со сверхценными идеями приобретает страшное обаяние в глазах толпы. И чем больше у него жертв — тем сильнее это обаяние. Люди все чаще жаждут «наполеона», «гитлера», «сталина», ну, на худой момент хотя бы Путина или Трампа. А где есть спрос — есть предложение.

Говорят, первыми гибнут безвинные. Погибла юная девушка, полюбившая чудовище. Как не допустить других трагедий? Да, конечно, нужны и психиатры, и специалисты по гендеру, и университетские реформы… Но если не остановить возродившегося культа сильной руки, то не поможет никто и никогда.