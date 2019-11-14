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Как идут работы на новом корпусе Осиповичской райбольницы

15.11.2019 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Объекту — повышенное внимание

Объект на слуху едва не у каждого из нас: все с большим нетерпением ждут ввода в эксплуатацию долгожданного востребованного корпуса. Строители и привлекаемые к такому общему важному делу земляки — большое спасибо всем! — всячески стараются приблизить «финишный» день, работы на особом контроле руководства района,  области, Минздрава. Вот и в среду во время рабочей поездки председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, помощник Президента — инспектор по Могилевской области Михаил Русый, министр здравоохранения республики Владимир Караник и другие официальные лица детально ознакомились со степенью готовности объекта к совсем уже скорому открытию, дали оценку сделанному, обменялись замечаниями-предложениями по отдельным позициям, пообщались с персоналом.

Как уже сообщала «районка», изначально планировалось, что строящийся корпус станет терапевтическим, однако в 2017 году райисполком принял решение сделать его хирургическим. Теперь здесь разместились приемное, акушерское и гинекологическое отделения, находятся операционные и реанимация. Среди нововведений — отделение гемодиализа и кабинет компьютерной томографии. Закуплено 6 аппаратов «искусственной почки», другое необходимое.

Медучреждение рассчитано на 100 человек. На строительство затрачено более 30 млн. рублей, из них свыше 11 миллионов — на медицинское оборудование. Деньги выделены из республиканского, областного и местного бюджетов.

— Могилевщина сейчас активно занимается модернизацией системы здравоохранения, — подчеркнул Владимир Караник. — Например, многое сделано в Глуске, где только что открылись педиатрическое и приемное отделения и заработало детское; в Могилевской горбольнице скорой медпомощи после реконструкции уже принял первых мам родильный дом; в Осиповичах практически «на выходе» современное учреждение, на базе которого планируется создать межрайонный онкологический скрининговый центр, людям будет оказываться квалифицированная нефрологическая, травматологическая, диагностическая помощь. Развитие малых городов, создание комфортных условий для жизни людей — поручение Президента страны Александра Лукашенко. И на глазах жителей региона руководством области и районов оно последовательно воплощается в жизнь.

— В течение будущей пятилетки планируем ввести в работу все объекты здравоохранения области, строительство и реконструкция которых затянулись, — отметил Леонид Заяц.

 
 
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Объекту — повышенное внимание Объект на слуху едва не у каждого из нас: все с большим нетерпением ждут ввода в эксплуатацию долгожданного востребованного...
 
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