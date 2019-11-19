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Борисовчане стали призерами международного фестиваля профессиональных умений

20.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Международный фестиваль профессиональных навыков прошел на базе Полоцкого государственного лесного колледжа. В нем приняли участие 12 команд из 5 стран — Беларуси, России, Литвы, Латвии и Эстонии.

Программа фестиваля включала конкурс профессионального мастерства «Лесоруб-2019» и состязание «Экстремальная лесная тропа». В первом испытании участники фестиваля показывали свое мастерство и профессиональные умения при выполнении валки дерева, обрезки сучьев, монтажа пильной цепи на специальном инструменте, комбиреза и точного реза. Во втором им предстояло справиться с различными заданиями по лесным дисциплинам. Например, определить породу зверя, урожайность елки, горизонт точного разреза и т.д. В этом состязании команда Борисовского государственного колледжа заняла третье место.

— В нашу команду вошли шесть человек — Владимир Авсиевич, Максим Бушило, Дмитрий Кравченко, Олег Колосько, Анастасия Романович и Полина Шарова, — рассказал мастер производственного обучения Борисовского государственного колледжа Анатолий Климчук. — Эти ребята стали лучшими по итогам наших внутренних соревнований, поэтому им и доверили почетное право представлять колледж на международном конкурсе.

К слову, в состязании «Экстремальная лесная тропа» борисовчанам пришлось преодолеть 10 станций и ответить на ряд вопросов. Протяженность тропы составила 3 километра.

Юлия Брожина

https://www.mlyn.by

 
 
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Команда вошла в тройку лучших в состязании «Экстремальная лесная тропа».
 
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