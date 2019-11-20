Хореограф Антонина Голованова: «Потанцевать на балу сможет любой желающий»

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– На балу будут представлены исторические танцы разных периодов: вальсовые котильоны, польки и, конечно же, полонез. В этом зрелищном мероприятии примут участие те, кто изъявил желание перевоплотиться в элегантных дам и галантных кавалеров прошлого. Занимаемся с участниками каждое воскресенье в течение месяца, – рассказала хореограф Антонина Анатольевна Голованова. – Стоит отметить, что наш бал общественный, и даже если кто-то не посещал репетиции, но изъявит желание прийти на само мероприятие, он сможет присоединиться к танцорам, ведь многие хореографические связки будут разучиваться прямо на нашем мероприятии. Живая музыка поможет воссоздать атмосферу той эпохи. К слову, аккомпаниатором выступает народный камерный ансамбль «Модус».

Свое мнение об участии в рауте высказал один из его участников Виталий Горбач:

– Принимаю участие в таком мероприятии впервые, и очень рад этому. Попробовать себя в роли танцора на самом настоящем балу ново и необычно. Очень надеюсь, что в следующем году у меня вновь будет возможность поучаствовать. Эмоции непередаваемые.

К. ВЕРХОВЦЕВА, учащаяся ГУО «Гимназия №1 г. Борисова»