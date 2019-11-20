ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хореограф Антонина Голованова: «Потанцевать на балу сможет любой желающий»

21.11.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

– На балу будут представлены исторические танцы разных периодов: вальсовые котильоны, польки и, конечно же, полонез. В этом зрелищном мероприятии примут участие те, кто изъявил желание перевоплотиться в элегантных дам и галантных кавалеров прошлого. Занимаемся с участниками каждое воскресенье в течение месяца, – рассказала хореограф Антонина Анатольевна Голованова. – Стоит отметить, что наш бал общественный, и даже если кто-то не посещал репетиции, но изъявит желание прийти на само мероприятие, он сможет присоединиться к танцорам, ведь многие хореографические связки будут разучиваться прямо на нашем мероприятии. Живая музыка поможет воссоздать атмосферу той эпохи. К слову, аккомпаниатором выступает народный камерный ансамбль «Модус».

Свое мнение об участии в рауте высказал один из его участников Виталий Горбач:

– Принимаю участие в таком мероприятии впервые, и очень рад этому. Попробовать себя в роли танцора на самом настоящем балу ново и необычно. Очень надеюсь, что в следующем году у меня вновь будет возможность поучаствовать. Эмоции непередаваемые.

К. ВЕРХОВЦЕВА, учащаяся ГУО «Гимназия №1 г. Борисова»

 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К балу, который состоится 23 ноября в 16:00 в рамках мероприятий, посвященных событиям Отечественной войны 1812 года, борисовчане готовятся не покладая рук. Вчера, 20...
 
Новости дня
Новости общества
 
Новый современный вагон-дефектоскоп поступил на белорусскую железную дорогу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика