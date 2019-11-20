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В Беларуси впервые будут регулировать модельную деятельность. Лукашенко подписал указ

21.11.2019 19:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси впервые создаются правовые основы регулирования модельной сферы. Александр Лукашенко подписал 21 ноября указ № 423 «О модельной деятельности».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Документ направлен на развитие в стране модельной деятельности, а также создание условий для совершенствования работы Национальной школы красоты.

«В указе конкретизированы значения и определения терминов, связанных с модельной деятельностью, закреплены правоотношения между модельным агентством и моделью, определены особенности заключения контрактов для несовершеннолетних лиц. Указ направлен на защиту прав и законных интересов участников модельной деятельности, популяризацию белорусской моды», — сообщили в пресс-служба главы государства.

Документом расширяются функции и виды экономической деятельности Национальной школы красоты, устанавливается порядок возмещения бюджетных средств, затраченных школой на обучение модели.

Правительство определит правила, которые регулируют подбор, обучение и трудоустройство моделей, в том числе несовершеннолетних.

 
 
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Документ направлен на развитие в стране модельной деятельности, а также создание условий для совершенствования работы Национальной школы красоты.
 
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