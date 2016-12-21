﻿﻿ Иван Биончик: «-10» для «Луча» на старте сезона? Еще не снят вопрос: будем ли вообще участвовать в следующем чемпионате». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Иван Биончик: «-10» для «Луча» на старте сезона? Еще не снят вопрос: будем ли вообще участвовать в следующем чемпионате»

21.12.2016 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Луча» Иван Биончик высказался насчет того, что клуб лишили 10 очков на старте следующего сезона из-за участия в договорных матчах.

– Команда начнет чемпионат, имея в пассиве минус 10 очков.

– Да, для руководства клуба, меня и ребят это очень неприятный момент. Нас ведь еще и в Польшу на Региональный кубок УЕФА не пустили, куда мы собирались за медалями. Тем более туда должны были ехать не те футболисты, которые выступали в первой лиге, а те, кто выступал в нашем Региональном кубке год назад, – ребята из чемпионата города, из АЛФ. Мы были хорошо готовы и не сомневались, что возьмем там медаль. Но не поехали, и все очень расстроились. Теперь еще и минус 10… Что ж, будем это рассматривать как вызов. Хотя с повестки еще не снят вопрос: будем ли мы вообще участвовать в следующем чемпионате?

- Почему такой вопрос возникает?

– Об этом подробнее может рассказать руководство клуба. Непонятно, как отреагируют спонсоры. Те же минус 10 тоже нужно принимать во внимание, потому что, не скрою, мы думали о том, чтобы пробовать в следующем году выходить на более высокий уровень. Теперь это будет тяжело сделать, хотя ничего невозможно нет – те же «Гомель» и «Днепр» оторвались от преследователей больше, чем на 10 очков, – сказал Биончик.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 141
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Луча» Иван Биончик высказался насчет того, что клуб лишили 10 очков на старте следующего сезона из-за участия в договорных матчах.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Ягр: буду работать каждый день, чтобы играть в НХЛ до 50 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика