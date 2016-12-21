Главный тренер «Луча» Иван Биончик высказался насчет того, что клуб лишили 10 очков на старте следующего сезона из-за участия в договорных матчах.

– Команда начнет чемпионат, имея в пассиве минус 10 очков.

– Да, для руководства клуба, меня и ребят это очень неприятный момент. Нас ведь еще и в Польшу на Региональный кубок УЕФА не пустили, куда мы собирались за медалями. Тем более туда должны были ехать не те футболисты, которые выступали в первой лиге, а те, кто выступал в нашем Региональном кубке год назад, – ребята из чемпионата города, из АЛФ. Мы были хорошо готовы и не сомневались, что возьмем там медаль. Но не поехали, и все очень расстроились. Теперь еще и минус 10… Что ж, будем это рассматривать как вызов. Хотя с повестки еще не снят вопрос: будем ли мы вообще участвовать в следующем чемпионате?

- Почему такой вопрос возникает?

– Об этом подробнее может рассказать руководство клуба. Непонятно, как отреагируют спонсоры. Те же минус 10 тоже нужно принимать во внимание, потому что, не скрою, мы думали о том, чтобы пробовать в следующем году выходить на более высокий уровень. Теперь это будет тяжело сделать, хотя ничего невозможно нет – те же «Гомель» и «Днепр» оторвались от преследователей больше, чем на 10 очков, – сказал Биончик.