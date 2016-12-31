|
Редакция Tribuna.com поздравляет пользователей с Новым годом
31.12.2016 23:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Возможно, это был не лучший год в белорусском спорте, но это был отличный год для крупнейшего белорусского спортивного комьюнити.
Вы жгли, шутили, критиковали, на вас обращали внимание видные белорусские спортивные чиновники. Это реальный успех. Вы большие молодцы. Без вас, совершенно точно, Tribuna.com не была бы тем медиа-проектом, которым является сегодня.
И нет сомнений, что в Новом году мы вместе сделаем белорусский спорт еще чуточку лучше.
Вы крутые! Отдыхайте! С Новым годом!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возможно, это был не лучший год в белорусском спорте, но это был отличный год для крупнейшего белорусского спортивного комьюнити.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии