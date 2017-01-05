﻿ В сезоне-2016 футболисты старше 30 лет провели 32 процента матчей и установили рекорд чемпионов Беларуси за последние 16 лет. 21.by
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В сезоне-2016 футболисты старше 30 лет провели 32 процента матчей и установили рекорд чемпионов Беларуси за последние 16 лет

06.01.2017 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В сезоне-2016 футболисты старше 30 лет провели 32 процента матчей от общего количества и установили рекорд чемпионов Беларуси за последние 16 лет. Ранее лишь в 2011 году эта цифра доходила до 30 процентов.

Отметим, что до 2008 года доля игр футболистов до 21 года была выше, чем доля игр футболистов старше 30 лет, однако затем тренд изменился.

В сезоне-2016 футболисты старше 30 лет провели 32 процента матчей и установили рекорд чемпионов Беларуси за последние 16 лет

Начиная с 2012 года количество футболистов старше 30 лет выросло почти в два раза с 53 до 105.

В сезоне-2016 футболисты старше 30 лет провели 32 процента матчей и установили рекорд чемпионов Беларуси за последние 16 лет

Также установлен рекорд по количеству голов для игроков старше 30 лет. В 2016 году они забили 211 из 580 голов – 36,4 процента. При этом футболисты моложе 21 года забили всего 45 голов – 7,8 процента.

В сезоне-2016 футболисты старше 30 лет провели 32 процента матчей и установили рекорд чемпионов Беларуси за последние 16 лет

Таблицы: газета «Прессбол»

Средний возраст футболистов чемпионата Беларуси в сезоне-2016 стал самым высоким за последние 16 лет

«Шахтер», «Ислочь» и «Городея» вошли в топ-10 самых возрастных команд за последние 16 лет

 
 
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В сезоне-2016 футболисты старше 30 лет провели 32 процента матчей от общего количества и установили рекорд чемпионов Беларуси за последние 16 лет.

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