В сезоне-2016 футболисты старше 30 лет провели 32 процента матчей от общего количества и установили рекорд чемпионов Беларуси за последние 16 лет. Ранее лишь в 2011 году эта цифра доходила до 30 процентов.

Отметим, что до 2008 года доля игр футболистов до 21 года была выше, чем доля игр футболистов старше 30 лет, однако затем тренд изменился.





Начиная с 2012 года количество футболистов старше 30 лет выросло почти в два раза с 53 до 105.





Также установлен рекорд по количеству голов для игроков старше 30 лет. В 2016 году они забили 211 из 580 голов – 36,4 процента. При этом футболисты моложе 21 года забили всего 45 голов – 7,8 процента.





Таблицы: газета «Прессбол»

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