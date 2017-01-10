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Юрий Шевцов: «Наша цель на ЧМ – выйти из группы. Намечать что-то дальше бессмысленно»

11.01.2017 20:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов рассказал, какая задача стоит перед национальной командой на чемпионате мира во Франции.

– Какой результат сочтете минимально удовлетворительным?

– Наша цель — выйти из группы. Намечать что-то дальше бессмысленно. Важно просто понимать, что плей-офф — это продолжение ценнейшего соревновательного опыта. Надо выходить и драться за победу. В каждой игре.

– Календарь не дает никакого времени на раскачку и требует лучшей игры уже в стартовый день — против чилийцев. Это необычная ситуация?

– Да, мне больше подошла бы первая игра против хорватов или немцев. Стартовый тур всегда важен. И в первые дни обычно хватает сенсаций. У нас есть игра против чилийцев. И согласен, мы должны выйти на нее оптимально готовыми, – заявил Шевцов.

 

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов рассказал, какая задача стоит перед национальной командой на чемпионате мира во Франции.

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