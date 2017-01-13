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УЕФА включил Фергюсона, Лобановского, Сакки и Моуринью в топ-10 тренеров в истории

14.01.2017 14:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Пресс-служба УЕФА выбрала десять лучших тренеров, работавших во времена существования организации (с 1954 года).

В топ-10 тренеров попали: Брайан Клаф (Англия), Йохан Кройфф (Голландия), Висенте Дель Боске (Испания), Алекс Фергюсон (Шотландия), Эленио Эррера (Аргентина, Франция), Удо Латтек (Германия), Валерий Лобановский (Украина), Ринус Михелс (Голландия), Жозе Моуринью (Португалия), Арриго Сакки (Италия).

 

 
 
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Пресс-служба УЕФА выбрала десять лучших тренеров, работавших во времена существования организации (с 1954 года).

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