|
УЕФА включил Фергюсона, Лобановского, Сакки и Моуринью в топ-10 тренеров в истории
14.01.2017 14:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Пресс-служба УЕФА выбрала десять лучших тренеров, работавших во времена существования организации (с 1954 года).
В топ-10 тренеров попали: Брайан Клаф (Англия), Йохан Кройфф (Голландия), Висенте Дель Боске (Испания), Алекс Фергюсон (Шотландия), Эленио Эррера (Аргентина, Франция), Удо Латтек (Германия), Валерий Лобановский (Украина), Ринус Михелс (Голландия), Жозе Моуринью (Португалия), Арриго Сакки (Италия).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-служба УЕФА выбрала десять лучших тренеров, работавших во времена существования организации (с 1954 года).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии