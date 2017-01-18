Опорный полузащитник Михаил Сиваков перешел в «Оренбург».

Ранее Сиваков разорвал контракт с «Зарей». Он воспользовался опцией об уходе по желанию. Сиваков подписал соглашение с «Оренбургом» на правах свободного агента. Договор с 29-летним белорусом рассчитан на полтора года.

Сейчас игрок находится с командой на сборе в Турции.

Отметим, что за 9 последних лет «Оренбург» станет 10-м клубом Сивакова – «Кальяри» (2009-11), «Пьяченца» (2010, аренда), «Висла» (2011, аренда), «Зюльте-Варегем» (2011-12), БАТЭ (2012, аренда), БАТЭ (2013), «Гомель» (2014), «Черноморец» (2014), Габала (2015), «Заря» (2015-17).