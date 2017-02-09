Первый соревновательный день Чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене не принес белорусским болельщикам положительных эмоций, но оказался богатым на скандалы и интриги. Корреспондент Sputnik вспомнил самые яркие моменты смешанной эстафеты, а также события, которые ей предшествовали.



Биатлон и солнце - идеальное сочетание для того, что бы приехать в четвег в Хохфильцен © Sputnik/ Вероника Тризно



Казахстанские биатлонисты на пристрелке ЧМ по биатлону в Хохфильцене абсолютно спокойны, несмотря на скандал и ночные обыски © Sputnik/



Любимец публики и Дарьи Домрачевой не устает раздавать интервью © Sputnik/ Вероника Тризно



Самый знаменитый биатлонный болельщик - Норберт Штарке © Sputnik/ Вероника Тризно



Старший Эдер по-прежнему присматривает за белорусскими биатлонистами © Sputnik/ Вероника Тризно



Биатлонистки готовятся к старту © Sputnik/ Вероника Тризно



На трибунах Хохфильцена нет свободных мест, Чемпионат мира по биатлону стартовал © Sputnik/ 1 / 7 © Sputnik/ Вероника Тризно Биатлон и солнце - идеальное сочетание для того, что бы приехать в четвег в Хохфильцен

Тюменский вопрос будущего

Накануне Международный союз биатлонистов (IBU) предложил России отказаться от проведения Чемпионата мира 2021 года в Тюмени.



© REUTERS Leonhard Foeger Немцы выиграли смешанную эстафету ЧМ по биатлону в Хохфильцене

Конгресс IBU выбрал Тюмень местом проведения ЧМ-2021 еще в сентябре 2016 года. В свою очередь WADA направило в IBU запрос с требованием разъяснить причины этого решения в свете рекомендации МОК не проводить соревнования в зимних видах спорта на территории России после доклада Макларена о допинге в российском спорте.

Теперь Союз биатлонистов России (СБР) до 24 февраля, по мнению европейских спортивных чиновников, должен добровольно отказаться от проведения Чемпионата мира 2021 года в Тюмени, в противном случае организация сама лишит город этого турнира.

Неудивительно, что одной из самых популярных персон в Хохфильцене среди журналистов в четверг стал губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Он уточнил, что Тюмень сама отказываться от престижных соревнований не намерена, но есть нюансы и препятствия. Проблема в том, что российское отделение Всемирного антидопингового агентства (WADA) перестало быть членом этой организации. И если членство РУСАДА не будет восстановлено, то у россиян не будет никаких оснований претендовать на ЧМ-2021.

"Это обязательное условие, и касается любого вида спорта, и это проблема не регионального уровня", — сказал журналистам Якушев.

Казахстанский вопрос прошлого

Казалось бы, вопрос "отдать Тюмени ЧМ-2021 добровольно или его отберут" должен был стать самым обсуждаемым в Хохфильцене и биатлонном мире. Однако интрига вокруг сборной Казахстана затмила эту тему.



© Sputnik Александр Вильф Сборную Казахстана по биатлону заподозрили в употреблении допинга

Слух об обысках в гостинице, где проживает делегация Казахстана, на Чемпионате мира в Хохфильцене подтвердился практически сразу: полиция Австрии провела специальный брифинг для аккредитованных на ЧМ журналистов.

По словам представителя МВД, обыск действительно был, в расследовании были задействованы 30 полицейских, у членов казахстанской сборной изъяли неизвестные медицинские препараты, телефоны, у спортсменов также взяли дополнительные пробы мочи и крови на допинг.

Причиной скандала послужили события… произошедшие в январе. Очевидцы тогда сообщили о том, что на АЗС в Восточном Тироле была выброшена большая картонная коробка. В ней в больших объемах было обнаружено использованное одноразовое медицинское оборудование, в том числе шприцы и ампулы, а также рукописные заметки, указывающие на применение допинга. Также в коробке обнаружились различные аккредитации на мероприятия IBU, указывающие на принадлежность мусора к казахстанской сборной.

"В настоящее время специалистами оценивается, были ли нарушены законы Австрии по борьбе с допингом и является ли этот случай спортивным мошенничеством в соответствии с Уголовным кодексом Австрии", — сообщил представитель австрийской полиции.

Несмотря на проводимое расследование, команда Казахстана стартовала в смешанной эстафете и заняла 11 место. Ночной обыск, похоже, не сказался на нервах заявленных на гонку спортсменов: стреляли они, если сравнивать с другими сборными, например, белорусской, практически безупречно — использовано всего шесть дополнительных патронов.

Французский вопрос настоящего

Для французской сборной четверг тоже начался с прошедших событий: Федерации биатлона Франции пришлось принести извинения Союзу биатлонистов России (СБР) и российскому спортсмену Александру Логинову за высказывания двукратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада в адрес россиянина.

Логинов вернулся к соревнованиям в конце 2016 года после отбытия двухлетней дисквалификации за допинг. 31 января 2017 года спортсмену исполнилось 25 лет. Союз биатлонистов России в своем аккаунте в сети Instagram поздравил россиянина с днем рождения. В своем сообщении под данной записью французский биатлонист Мартен Фуркад назвал дисквалификацию Логинова "одним из лучших его трофеев". Позже француз удалил свой комментарий.



© AFP/ FRANCK FIFE Антон Шипулин перед церемонией награждения

Казалось бы, вопрос исчерпан, но Фуркад решил вновь привлечь внимание к своей персоне эпатажным поступком на трассе. Принимая эстафету у партнера по команде, он намеренно пропустил нескольких соперников, чтобы оказаться впереди у передавшего эстафету Логинова. Незапланированный контакт закончился падением россиянина. На тренерской бирже инцидент назвали неспортивным поступком, а на церемонии награждения, в которой участвовали и французские, и российские спортсмены, Антон Шипулин и Александр Логинов не подали руки Фуркаду. В итоге француз демонстративно покинул церемонию награждений, а Шипулин признался журналистам, что перестал уважать соперника.

Белорусские реалии

Белорусы, к счастью, в скандалах, интригах и расследованиях первого соревновательного дня непосредственного участия не принимали. К сожалению, это единственный позитивный момент. Четыре штрафных круга и 17 дополнительных патронов — вот печальная статистика выступления нашей команды в смешанной эстафете. В результате — 22 место из 25.

Надежда Скардино как всегда была надежна и заставила поволноваться только на стойке, где ей понадобилось два патрона, чтобы закрыть мишень. Стрельба остальных — без комментариев.

Возможно, на выступлении спортсменов сказалось отсутствие главного тренера: Юрий Альберс накануне покинул Хохфильцен по рекомендации врачей из-за резкого ухудшения состояния здоровья.