В матче 25-го тура чемпионата Франции «Нанси» дома уступил «Монпелье» (0:3).

Ворота «Нанси» защищал белорусский вратарь Сергей Черник.

Отметим, что в а игре 24-го тура «Лион» разгромил «Нанси» (4:0). Таким образом, в последних двух матчах Черник пропустил 7 мячей.

Всего в чемпионате Франции Черник сыграл в 11 играх, пропустил 13 мячей. Подробная статистика белоруса здесь .