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Черник пропустил 7 мячей в двух последних матчах

12.02.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 25-го тура чемпионата Франции «Нанси» дома уступил «Монпелье» (0:3).

Ворота «Нанси» защищал белорусский вратарь Сергей Черник.

Отметим, что в а игре 24-го тура «Лион» разгромил «Нанси» (4:0). Таким образом, в последних двух матчах Черник пропустил 7 мячей.

Всего в чемпионате Франции Черник сыграл в 11 играх, пропустил 13 мячей. Подробная статистика белоруса здесь.

 
 
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В матче 25-го тура чемпионата Франции «Нанси» дома уступил «Монпелье» (0:3).

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