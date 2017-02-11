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Черник пропустил 7 мячей в двух последних матчах
12.02.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 25-го тура чемпионата Франции «Нанси» дома уступил «Монпелье» (0:3).
Ворота «Нанси» защищал белорусский вратарь Сергей Черник.
Отметим, что в а игре 24-го тура «Лион» разгромил «Нанси» (4:0). Таким образом, в последних двух матчах Черник пропустил 7 мячей.
Всего в чемпионате Франции Черник сыграл в 11 играх, пропустил 13 мячей. Подробная статистика белоруса
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В матче 25-го тура чемпионата Франции «Нанси» дома уступил «Монпелье» (0:3).
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