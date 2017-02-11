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Чемпионат мира по биатлону: Домрачева выиграла серебро в пасьюте

12.02.2017 13:11 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 фев — Sputnik. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева выиграла серебряную медаль в гонке преследования на Чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, сообщает Sputnik. 

Очередной соревновательный день мирового биатлонного первенства стартовал в воскресенье, 12 февраля, в Хохфильцене (Австрия) женским пасьютом. Победу в гонке праздновала немецкая биатлонистка Лаура Дальмейер, преодолевшая дистанцию 28 минут 2,3 секунды (1 промах). Домрачева, стартовавшая 27-й, пришла к финишу второй (+11,6 секунды; 0). Бронза досталась представительнице Чехии Грабиэле Коукаловой (+16,6 секунды; 3).

Кроме Домрачевой на старт вышли также еще две белоруски Надежда Скардино и Ирина Кривко, занявшие 19-е (+1 минута 35,4 секунды; 1) и 45-е (+3 минуты 5,6 секунды; 3) места соответственно.  

Лучшая из российских биатлонисток Ирина Старых стала четвертой (+35,9 секунды; 0). Россиянки Татьяна Акимова показала 18-й результат, Светлана Слепцова — 24-й, Ирина Услугина — 39-й.    

 
Теги: Минск
 
 
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Серебряная медаль ЧМ стала для белорусской биатлонистки первой после почти двухгодичного перерыва, кроме того Домрачева впервые в этом сезоне закрыла все мишени...

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