МИНСК, 12 фев — Sputnik. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева выиграла серебряную медаль в гонке преследования на Чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, сообщает Sputnik.

Очередной соревновательный день мирового биатлонного первенства стартовал в воскресенье, 12 февраля, в Хохфильцене (Австрия) женским пасьютом. Победу в гонке праздновала немецкая биатлонистка Лаура Дальмейер, преодолевшая дистанцию 28 минут 2,3 секунды (1 промах). Домрачева, стартовавшая 27-й, пришла к финишу второй (+11,6 секунды; 0). Бронза досталась представительнице Чехии Грабиэле Коукаловой (+16,6 секунды; 3).

Кроме Домрачевой на старт вышли также еще две белоруски Надежда Скардино и Ирина Кривко, занявшие 19-е (+1 минута 35,4 секунды; 1) и 45-е (+3 минуты 5,6 секунды; 3) места соответственно.

Лучшая из российских биатлонисток Ирина Старых стала четвертой (+35,9 секунды; 0). Россиянки Татьяна Акимова показала 18-й результат, Светлана Слепцова — 24-й, Ирина Услугина — 39-й.