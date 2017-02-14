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Александр Глеб: «Скрипченко хочет, чтобы я помогал Корниленко впереди, был нацелен больше на атаку»

15.02.2017 22:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский полузащитник Александр Глеб прокомментировал подписание контракта с «Крыльями советов».

– Подписание контракта планировалось во вторник? Ничего не затягивалось, просто человек, ответственный за подписание контракта, прилетел только ночью.

Приняли меня здорово, коллектив хороший, ребята отличные. Хорошие футболисты, которые хотят и умеют играть. Поэтому будем стараться показывать хорошую игру и хороший результат.

Конечно, общались с Вадимом Викторовичем (Скрипченко – Tribuna.com). Отлично поговорили. Он хочет, чтобы я помогал Сереге Корниленко впереди, был нацелен больше на атаку.

Конечно, мотивация есть. Очень надеюсь помочь команде, – сказал Глеб в эфире «Беларусь-5».

 
 
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Белорусский полузащитник Александр Глеб прокомментировал подписание контракта с «Крыльями советов».

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