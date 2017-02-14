|
Александр Глеб: «Скрипченко хочет, чтобы я помогал Корниленко впереди, был нацелен больше на атаку»
15.02.2017 22:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Александр Глеб прокомментировал подписание контракта с «Крыльями советов».
– Подписание контракта планировалось во вторник? Ничего не затягивалось, просто человек, ответственный за подписание контракта, прилетел только ночью.
Приняли меня здорово, коллектив хороший, ребята отличные. Хорошие футболисты, которые хотят и умеют играть. Поэтому будем стараться показывать хорошую игру и хороший результат.
Конечно, общались с Вадимом Викторовичем (Скрипченко – Tribuna.com). Отлично поговорили. Он хочет, чтобы я помогал Сереге Корниленко впереди, был нацелен больше на атаку.
Конечно, мотивация есть. Очень надеюсь помочь команде, – сказал Глеб в эфире «Беларусь-5».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский полузащитник Александр Глеб прокомментировал подписание контракта с «Крыльями советов».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии