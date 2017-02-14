Белорусский полузащитник Александр Глеб прокомментировал подписание контракта с «Крыльями советов».

– Подписание контракта планировалось во вторник? Ничего не затягивалось, просто человек, ответственный за подписание контракта, прилетел только ночью.

Приняли меня здорово, коллектив хороший, ребята отличные. Хорошие футболисты, которые хотят и умеют играть. Поэтому будем стараться показывать хорошую игру и хороший результат.

Конечно, общались с Вадимом Викторовичем (Скрипченко – Tribuna.com). Отлично поговорили. Он хочет, чтобы я помогал Сереге Корниленко впереди, был нацелен больше на атаку.

Конечно, мотивация есть. Очень надеюсь помочь команде, – сказал Глеб в эфире «Беларусь-5».