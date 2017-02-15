﻿ Американец Бэйли выиграл "индивидуалку" на биатлонном ЧМ в Хохфильцене. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Американец Бэйли выиграл "индивидуалку" на биатлонном ЧМ в Хохфильцене

16.02.2017 18:13 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 16 фев — Sputnik. Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли выиграл золотую медаль в индивидуальной гонке на Чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, сообщает Sputnik. 

В пятницу мировой биатлонный форум продолжился мужской "индивидуалкой" (20 километров с четырьмя огневыми рубежами). Первым дистанцию преодолел представитель США Лоуэлл Бэйли — 48 минут 7,4 секунды (0 промахов). Серебро завоевал чешский спортсмен Ондржей Моравец, уступивший лидеру 3,3 секунды (0). Бронза у француза Мартена Фуркада (+21,2 секунды; 2).

Лучший результат у белорусов принадлежит Дмитрию Абашеву — 28-е место (+3 минуты 27,3 секунды; 1). Владимир Чепелин стал 31-м (+4 минуты 1,9 секунды; 3), Сергей Бочарников — 40-м (+4 минуты 22 секунды; 3), Роман Елетнов — 61-м (+6 минут 11,4 секунды; 4).

Лучшим из россиян стал Антон Шипулин, занявший 7-е место. 

В пятницу, 17 февраля, состоится женская эстафета. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 16 фев — Sputnik. Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли выиграл золотую медаль в индивидуальной гонке на Чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, сообщает...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Глеб: «Звали в Китай, но не хочу далеко улетать. Выбрал Россию. Приехал к братьям-славянам»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика