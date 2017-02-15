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Американец Бэйли выиграл "индивидуалку" на биатлонном ЧМ в Хохфильцене
16.02.2017 18:13 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 фев — Sputnik. Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли выиграл золотую медаль в индивидуальной гонке на Чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, сообщает Sputnik.
В пятницу мировой биатлонный форум продолжился мужской "индивидуалкой" (20 километров с четырьмя огневыми рубежами). Первым дистанцию преодолел представитель США Лоуэлл Бэйли — 48 минут 7,4 секунды (0 промахов). Серебро завоевал чешский спортсмен Ондржей Моравец, уступивший лидеру 3,3 секунды (0). Бронза у француза Мартена Фуркада (+21,2 секунды; 2).
Лучший результат у белорусов принадлежит Дмитрию Абашеву — 28-е место (+3 минуты 27,3 секунды; 1). Владимир Чепелин стал 31-м (+4 минуты 1,9 секунды; 3), Сергей Бочарников — 40-м (+4 минуты 22 секунды; 3), Роман Елетнов — 61-м (+6 минут 11,4 секунды; 4).
Лучшим из россиян стал Антон Шипулин, занявший 7-е место.
В пятницу, 17 февраля, состоится женская эстафета.
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МИНСК, 16 фев — Sputnik. Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли выиграл золотую медаль в индивидуальной гонке на Чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, сообщает...
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