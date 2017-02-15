Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что в тренерском штабе сборной России нужны перестановки.

«Если мы не поменяем этот тренерский состав, то ничего не изменится. Главный тренер вообще не нужен. Нужны старшие тренеры, которые бы отвечали за каждую из команд и в них также работали бы молодые специалисты. И начальник команды, который бы отвечал за размещение команды, ее питание.

Главный тренер – это психологическая нагрузка на любого старшего тренера. Надо ведь учитывать человеческий фактор: к одному он может относиться лучше, к другому – хуже. Старшие тренеры должны сами иметь твердое мнение по тому или иному вопросу», – рассказал Тихонов.

Напомним, что сейчас главным тренером сборной России является Александр Касперович.