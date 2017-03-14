Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал победу над «Минском» (1:0) в первом матче 1/4 финала Кубка Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com Антон Рогач.

– Для гостевой игры счет неплохой, ведь это первая встреча из двух. Но он не дает, конечно, никакой гарантии на выход в полуфинал. Не сможем комфортно себя чувствовать в Борисове. Все решится в ответном матче, и вопрос о выходе в следующий раунд остается открытым.

Что касается игры, не получилось целостности в атаке и обороне. Хотелось бы большего как в атаке, так и в обороне.

А так, думаю, игра должна была понравится зрителям. Моментов было достаточно как у одних, так и у других ворот. Будем ждать 19 марта.

– Вы говорите о нереализованном потенциале в атаке. Не сыграл ли быстрый мяч с командой злую шутку?

– В какой-то степени сыграл – это очевидно. На мой взгляд, подопечные поверили в то, что нам будет также легко и после забитого гола.

Если в Суперкубке пропущенный гол нас встряхнул, то здесь быстрый мяч сказался негативно. Думаю, это вопрос психологии, – сказал Ермакович.