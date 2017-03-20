Главный тренер «Цмокаў» Игорь Грищук может быть отправлен в отставку с поста главного тренера клуба, сообщает «Прессбол».

Отмечается, что руководство клуба недовольно работой штаба и длительным отсутствием положительных результатов. Когда это произойдет — в ближайшее время или по завершении сезона, — пока не ясно.

Наиболее вероятным сменщиком Грищука станет 34-летний Ростислав Вергун, который входит в тренерский штаб клуба. Клубная политика на следующий сезон, по примеру женской составляющей, будет направлена на омоложение и «обелорусивание» игровой обоймы «Цмокаў».