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Сергей Кисляк: «Македонии проигрывать 0:3 – это стыдно»

29.03.2017 09:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник Сергей Кисляк прокомментировал поражение от Македонии (0:3) в товарищеском матче.

– Они забили свои моменты. Наверное, мы сыграли не очень хорошо. Много ошибок было. Проиграли. Очень жаль. Нельзя таким соперникам с таким счетом проигрывать.

– Что произошло в защите? Три мяча от Македонии. Вроде как и не по игре.

– Повторюсь, они свои шансы реализовали… А у нас были моменты, но мы не смогли забить.

– Игорь Николаевич говорил, что самое главное во время сборов – наладить взаимодействие между линиями. Как тебе кажется, это нехватка времени?  И из-за этого взаимопонимания не удалось найти?

– Конечно. Времени мало, наверное. Но это не оправдание. Сборной Македонии проигрывать 0:3 – это стыдно.  Но ничего. Потихонечку будем выкарабкиваться и что-то нащупывать в игре. Думаю, все будет хорошо, – сказал Кисляк в эфире АБФФ-ТВ.

Мы прячем глаза и чертовски устали. Что происходит со сборной Беларуси

 
 
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Полузащитник Сергей Кисляк прокомментировал поражение от Македонии (0:3) в товарищеском матче.

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