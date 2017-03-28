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Сергей Кисляк: «Македонии проигрывать 0:3 – это стыдно»
29.03.2017 09:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник Сергей Кисляк прокомментировал поражение от Македонии (0:3) в товарищеском матче.
– Они забили свои моменты. Наверное, мы сыграли не очень хорошо. Много ошибок было. Проиграли. Очень жаль. Нельзя таким соперникам с таким счетом проигрывать.
– Что произошло в защите? Три мяча от Македонии. Вроде как и не по игре.
– Повторюсь, они свои шансы реализовали… А у нас были моменты, но мы не смогли забить.
– Игорь Николаевич говорил, что самое главное во время сборов – наладить взаимодействие между линиями. Как тебе кажется, это нехватка времени? И из-за этого взаимопонимания не удалось найти?
– Конечно. Времени мало, наверное. Но это не оправдание. Сборной Македонии проигрывать 0:3 – это стыдно. Но ничего. Потихонечку будем выкарабкиваться и что-то нащупывать в игре. Думаю, все будет хорошо, – сказал Кисляк в эфире АБФФ-ТВ.
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Полузащитник Сергей Кисляк прокомментировал поражение от Македонии (0:3) в товарищеском матче.
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