«Зенит» сообщил, что матч чемпионата России с «Уралом» (2:0) посетили 20 004 болельщика.

Клуб не мог продать больше билетов, так как игра проходила под статусом тестового мероприятия.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, в свою очередь, заявил, что на самом деле на игру пришли 11 тысяч человек.

«11 тысяч зрителей сегодня на стадионе во время матча «Зенита» с «Уралом» – это официальные данные ГК «Охрана». Не доверять официальным данным никаких причин нет. Это статистика, ничего личного», – написал Албин в твиттере.

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