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Кубок Федерации: Азаренко похвалила Соболенко за выход финал
23.04.2017 17:58 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 апр — Sputnik. Экс-первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко похвалила свою партнершу по сборной Беларуси Арину Соболенко, которая вывела команду в финал Мировой группы Кубка Федерации.
В воскресенье на "Чижовка-Арене" состоялся четвертый поединок полуфинального матча Кубка Федерации между сборными Беларуси и Швейцарии.
"Горжусь девочками: Арина Соболенко после субботнего проигрыша вышла и победила оппонентку в упорной борьбе. Сегодня мы имеем позитивный результат — можно бороться за самые высокие позиции в мире", — сказала Азаренко. Слова спортсменки приводит издание
Теннисистка не сомневается, что Соболенко сможет вырасти до топ-20 мирового рейтинга. "Не сомневаюсь, что Арина может достичь высоких результатов — всегда говорю об этом на командных ужинах", — сказала Азаренко.
По ее мнению, 18-летняя Соболенко с годами наберется опыта. "Если есть характер, желание и трудолюбие, можно достичь многого", — добавила она.
"Финал? Нам есть чем в нем играть. Уровень игры можно повысить, но бойцовские качества — иная вещь. Они у нас есть", — сказала Азаренко, добавив, что ей бы хотелось провести решающий поединок в родных стенах.
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Белорусские теннисистки впервые вышли в финал Кубка Федерации, победное очко команде принесла Арина Соболенко, одолевшая Викторию Голубич.
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