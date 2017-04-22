МИНСК, 23 апр — Sputnik. Экс-первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко похвалила свою партнершу по сборной Беларуси Арину Соболенко, которая вывела команду в финал Мировой группы Кубка Федерации.

В воскресенье на "Чижовка-Арене" состоялся четвертый поединок полуфинального матча Кубка Федерации между сборными Беларуси и Швейцарии. Соболенко в упорной борьбе, длившейся более двух часов, одолела Викторию Голубич (6:3, 2:6, 6:4) . Таким образом, счет в матче стал 3:1 в пользу белорусок. В финале турнира 11-12 ноября белорусские теннисистки встретятся с победителем второго полуфинала — США — Чехия. Азаренко, которая взяла паузу в карьере в связи с рождением ребенка, наблюдала за матчем с трибун.

"Горжусь девочками: Арина Соболенко после субботнего проигрыша вышла и победила оппонентку в упорной борьбе. Сегодня мы имеем позитивный результат — можно бороться за самые высокие позиции в мире", — сказала Азаренко. Слова спортсменки приводит издание "Прессбол" .

Теннисистка не сомневается, что Соболенко сможет вырасти до топ-20 мирового рейтинга. "Не сомневаюсь, что Арина может достичь высоких результатов — всегда говорю об этом на командных ужинах", — сказала Азаренко.

По ее мнению, 18-летняя Соболенко с годами наберется опыта. "Если есть характер, желание и трудолюбие, можно достичь многого", — добавила она.

"Финал? Нам есть чем в нем играть. Уровень игры можно повысить, но бойцовские качества — иная вещь. Они у нас есть", — сказала Азаренко, добавив, что ей бы хотелось провести решающий поединок в родных стенах.