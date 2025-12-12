ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
У Беларусбанка пять наград за достижения в области цифровизации и цифровой трансформации

12.12.2025 13:07 — Разное | ProBusiness  
Источник материала: ProBusiness


В Минске прошла церемония награждения IV Республиканского конкурса на соискание премии за достижения в области цифровизации и цифровой трансформации «Лидеры цифровой экономики – 2025». По ее итогам Беларусбанку присуждено пять первых мест:

  • «Компания года» — номинация в области цифровизации процессов и цифровой трансформации производственной деятельности;
  • «Программный продукт года» — система дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц - Интернет-банк и мобильное приложение M-Business Belarusbank;
  • «Программно-аппаратный продукт года» — АИС «Корпоративное хранилище данных»;
  • «Программный продукт года, новые разработки» — ПК «Клиент-банк (WEB)» для обслуживания счетов Лоро и Ностро (система обмена финансовыми сообщениями, аналог SWIFT);
  • «Реализованный проект года по цифровой трансформации процессов организации» — открытые платежные API.


Награды банка на торжественной церемонии получил заместитель председателя правления банка Сергей Мельник. Руководитель отметил, что Беларусбанк впервые участвует в данном конкурсе. Положительная оценка независимого профессионального жюри проектов банка станет драйвером для дальнейшего совершенствования бизнес-процессов крупнейшего банка страны и экономики Беларуси соответственно.

— Для нас цифровая трансформация — это не просто модернизация процессов, а глубокое изменение подхода к сервису, эффективности и взаимодействию с клиентами, — подчеркнул Сергей Мельник. — Эта награда — признание того, что мы создаём экосистему будущего: гибкую, технологичную и ориентированную на людей. Спасибо команде, партнёрам и клиентам. Мы продолжим двигаться вперед, чтобы инновации оставались нашей нормой, а качество и удобство — нашей визитной карточкой.


Также в рамках церемонии награждения представители банка рассказали о своих продуктах, отмеченных в номинациях конкурса, их инновационной стороне и важности в масштабах всей финансовой отрасли страны.

Например, одну из высших оценок экспертного совета получила система дистанционного банковского обслуживания юридических лиц, что еще раз подчеркивает возможности банка создавать комплексные инструменты, органично вписывающиеся в повседневные процессы бизнеса клиентов.

Помимо стандартизированного набора услуг для аналогичных систем других банков, программный комплекс Беларусбанка предоставляет ряд уникальных возможностей на рынке платежных услуг: омниканальность, интеграция с сервисом проверки контрагентов, прием выручки по QR-коду, автоматическое создание зарплатных списков, онлайн выпуск виртуальных корпоративных карт.

Практика применения убедительно доказала, насколько наше приложение оказалось востребованным и эффективным для решения конкретных задач – уже сегодня банк обслуживает десятки тысяч клиентов, совершающих сотни тысяч платежей.


— Будьте клиентами Беларусбанка, тогда у вас и в повседневной жизни, и в бизнесе все процессы будут налажены с должной степенью цифровизации, а инновации станут привычными инструментами, внедряемыми крупнейшим банком страны на постоянной основе с заботой о вас и вашем комфорте, — такой простой совет сформулировал заместитель председателя правления банка.


Конкурс «Лидеры цифровой экономики – 2025» проводится при поддержке Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси, кафедры цифровых систем и технологий Института бизнеса БГУ, Центра информационных технологий БГУ, кафедры телекоммуникаций и информационных технологий БГУ, кафедры организации производства и экономики недвижимости Белорусского государственного технологического университета и ряда других экспертных организаций.

Подписывайтесь на аккаунты Беларусбанка в Telegram и Instagram — первыми узнавайте о событиях крупнейшего банка страны и главных тенденциях мира финансов.
 

 
Теги: Минск
 
 
