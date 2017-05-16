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Минское «Динамо» стало самой посещаемой командой столицы после 8-го тура чемпионата Беларуси
16.05.2017 23:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Средняя посещаемость восьмого тура чемпионата Беларуси 1713 зрителей.
Наибольший интерес вызвали поединки: «Динамо» Минск – «Динамо» Брест (4720), «Днепр» – «Гомель» (3000), «Слуцк» – БАТЭ (2000) и «Витебск» – «Минск» (1350).
Не вызвали большого интереса у публики встречи «Нафтан» – «Городея» (215), «Ислочь» – «Шахтер» (750), «Крумкачы» – «Славия» (800) и «Торпедо-БелАЗ» – «Неман» (870).
Лидерами по средней посещаемости домашних матчей со старта чемпионата по-прежнему являются брестское «Динамо» (6017), БАТЭ (5044) и «Гомель» (4625).
Наименьшая аудитория собирается на играх «Нафтана» (397), «Ислочи» (543) и «Минска» (888).
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Средняя посещаемость восьмого тура чемпионата Беларуси 1713 зрителей.
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